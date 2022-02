Politika, od kod lepote tvoje

Raper Mahmood je nastopil v beli srajci z ozko črno kravato in v dolgem ozkem črnem krilu. Blanco, drugi kantavtor v duetu, si je nadel prosojno čipkasto srajco in bele hlače. V San Remu sta minuli konec tedna pela o ljubezni. Mahmood na novinarska vprašanja, ki zadevajo spolno usmerjenost, ne odgovarja, Blanco je komad posvetil svoji izbranki Juliji. Letošnja zmagovalca Sanrema sta s pesmijo, ki jo poje »on« »njemu«, tradicionalno sanremsko Italijo objeta na odru provocirala in hkrati povezovala. Sanremo je namreč za Italijane kot Janša. Lahko ga preziraš, a o njem moraš vedeti vse, da se lahko nato o tem pogovarjaš in se opredeliš. In Italijani so se množično opredelili. Vrhunsko odpeta ljubezenska balada – Mahmood in Blanco sta prepevala o nemoči ljubezni, ki ne zmore zapolniti razpok v odnosu – je prepričala kritike in milijone »navadnih« ljudi. Katoliška Italija, je napisal nekdo, je pokleknila pred močjo glasbe, vrhunske interpretacije in besedilom, ki se zmore dotakniti intime vsakogar od nas.