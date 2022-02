Olimpija je teden treh derbijev (Mura, Maribor Domžale) začela z zmago, v taktičnem pristopu pa skoraj nič novega v primerjavi z jesenjo. Olimpija tudi na nemško-hrvaški pogon – na tribuni je bil z zelenim šalom okrog vratu tudi predsednik Adam Delius s celo četo prišepetovalcev - nadaljuje z zmagami z 1:0, ki so zaščitni znak trenerja Dina Skenderja. Ljubljančani, ki so z zimskimi okrepitvami pridobili na kakovosti, so s kontrolirano predstavo, v kateri ni bilo nobenega tveganja, zasluženo zmagali z 1:0. Odločilni trenutek je bil v osmi miniti, ko je novinec Kvesić, ki premore veliko znanja, izvajal prosti strel, vodja napada Mure Nardin Mulahusejnović pa je z glavo nespretno dosegel avtogol, medtem ko so ga Ljubljančani navijaško pripisali branilcu Crnomarkoviću.

»Odigrali smo zelo dobro tekmo, ki je bila dvosmerna. Od prve minute je bil oster ritem, ki smo ga narekovali 90 minut. Na igrišču smo bili konkretnejši in smo prevladovali. Izpolnili smo načrt: trdni v obrambi in direktni v napadu. Glede na priložnosti bi tekmo morali že prej prelomiti v našo korist z drugim golom. Muri niti za trenutek nismo dovolili, da bi nas povsem stisnila,« je bil po tekmi vidno zadovoljen trener Olimpije Dino Skender. Igra v drugem polčasu je bil veliko bolj živahna, Olimpija si je priigral pet priložnosti. S hitrostjo je izstopal novi vodja napada Prtajin, a mu je zmanjkalo konkretnosti pri zaključnih strelih. Ljubljančani so si z zmago dvignili samozavest pred derbijem z Mariborom, obenem so Muro izločili iz boja za naslov prvaka, saj za vodilnim Mariborom zaostaja že deset točk.

Prenovljena Mura je imela težave v obrambnih nalogah na levi strani, a je bil v golu zanesljiv novi vratar Ljubić, v napadu pa je bila neučinkovita. Po odhodu Karničnika je nastala vrzel, saj je bil Krorošec trden v obrambi in je narekoval ritem igri v ofenzivnem delu. Najlepši priložnosti je zapravil levi bočni igralec Šturm, ki je zgrešil tudi prazen gol, ker je streljaj s slabšo desnico.

»Točno takšna tekma, kot smo pričakovali. V igri ni bilo tveganja in ena prekinitev je zelo spremenila naš načrt. Na koncu se je izkazalo, da je bila odločilna. Olimpija se je dobro branila in imela ob našem pritisku svoje priložnosti, da poviša izid. Nismo bili idealni. Takšne tekme odloči ena malenkost in tokrat je bila sreča na strani Olimpije,« je povedal Damir Čontala, ki je na trenerski klopi Mure debitiral s porazom in nadaljeval neslavno tradicijo, da Mura v Stožicah še ni zmagala. »Po takšnem porazu je vedno obžalovanje. Z boljšo zbranostjo bi si lahko priigrali točko. Osnovni cilj še vedno ostaja uvrstitev v Evropo,« je dodal Čontala, ki je bil doslej v Muri v vlogi analitika. Premore veliko teoretičnega znanja, manjka pa mu prakse, da bi uglasil igralski orkester.

Vrstni red v prvi ligi: Maribor 39, Koper 38, Olimpija (-1) 34, Bravo 30, Mura 29, Domžale (-1) 23, Celje 22, Tabor, Aluminij in Radomlje po 19.