Kriza v Gibanju petih zvezd je dobila nove razsežnosti. Največja vladna in največja parlamentarna stranka je formalno ostala brez izvoljenega voditelja, potem ko je sodišče v torek razveljavilo nov statut stranke in tudi lanske volitve vodstva stranke. To torej ni več Giuseppe Conte, sicer italijanski premier v letih 2018–2021.

Pristojno sodišče v Neaplju je ugodilo pritožbi treh strankinih članov, ki kot tisoči drugih lani niso mogli glasovati o novem voditelju stranke, saj so pravila volilno pravico dajala le tistim, ki so bili člani več kot pol leta. Sodišče je zaradi tega tudi ugotovilo, da nov statut stranke lani avgusta ni bil ustrezen in sprejet na pravilen način. Iz tega je zaključilo, da je bila nepravilna tudi izvolitev 57-letnega Conteja.

Razdvojenost med ideali in politično realnostjo Tako bo stranko začasno spet vodil nekdanji komik Beppe Grillo, njen soustanovitelj in guru gibanja, ki je sicer vzklilo kot antipod političnim elitam. »Razmere so zelo zapletene. Vse pozivam, naj molčijo,« se je na odločitev sodišča na facebooku odzval Grillo, ki poskuša preprečiti nadaljnji konflikt in popoln razdor v stranki. Conte pa poskuša zmanjšati pomen sodbe. Pravi, da je njegova ponovna izvolitev gola formalnost, saj je lani dobil 92 odstotkov glasov. A ni več voditelj stranke in to pomeni njegovo oslabitev, potem ko je že nekaj časa vpleten v hude znotrajstrankarske boje, posebej z zunanjim ministrom Luigijem Di Maiom. Tudi zaradi teh razprtij je Gibanje petih zvezd po anketah šele na četrtem mestu za levosredinsko Demokratsko stranko in obema (skrajno) desnima strankama, Ligo in Brati Italije. Slednja edina od vseh omenjenih strank ni v vladi. Hudi notranji boji v stranki so najbrž tudi posledica razdvojenosti med nekdanjimi ideali, saj je Gibanje v izhodišču nasprotovalo uveljavljenim političnim elitam, ker da te ščitijo mogočnike, in med realnostjo, ko je stranka svoja načela in prvotne cilje žrtvovala za to, da ostane na oblasti. Conte hoče vrniti stranki podobo protestnega gibanja, 35-letni Di Maio, ki je konec tedna izstopil iz upravnega odbora stranke, pa želi ostati na oblasti. Conte je zdaj še toliko bolj jezen, ker ga je Di Maio konec januarja oviral v njegovih prizadevanjih, da bi parlament za prvo predsednico države izvolil šefinjo tajnih služb Elisabetto Belloni. Di Maiu se je izteklo po željah in predsednik je ostal Sergio Mattarella, ki je zagotovilo kontinuitete in sedanje vlade, v kateri je on zunanji minister. Zanimivo je tudi, da je sodba o nepravilni izvolitvi Conteja prišla ravno v Neaplju. Di Maio je namreč doma pod Etno in v Neaplju ima največ privržencev.