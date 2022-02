Nataša Lačen, nekdanja reprezentantka in olimpijka v smučarskem teku: Tina Maze me je obveščala o teku Lampičeve

Črna na Koroškem je dala mnoge slovenske olimpijce in olimpijke. Od tam prihaja Tina Maze, naša najuspešnejša olimpijka, iz Črne pa je doma tudi Nataša Lačen, do Petre Majdič prva dama slovenskega teka na smučeh. Nastopila je tudi na dveh olimpijskih igrah, v Naganu 1998 in v Salt Lake Cityju 2002, danes pa, čeprav ni več aktivno vpeta v smučarski tek, še vedno z zanimanjem spremlja dogajanje.