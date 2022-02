Velenjčanka sprva ni bila na seznamu slovenskih potnikov za Kitajsko, kajti po vrnitvi na steze je pred OI v lovu za olimpijsko kvoto nastopila le na petih tekmah svetovnega pokala, a na nobeni se ji ni uspelo uvrstiti v finalni del (najboljša uvrstitev 18. mesto v Carezzi). Toda po odpovedi deskarke, ki se ni želela cepiti proti koronavirusu, je slovenska zveza od smučarske zveze Fis dobila posebno povabilo za dodatno deskarko in Gloria je dokončno vstopnico za Peking prejela šele deset dni pred uradnim odprtjem iger. Na prejšnjih treh OI ni blestela: v Vancouvru 2010 je bila 27., v Sočiju 2014 23. in 24., v Pjongčangu 2018 pa 15. Čeprav v svetovnem pokalu tekmuje že od leta 2005 in je deskala na kar 137 tekmah, še nikoli ni stala na zmagovalnih stopničkah, ki jim je bila trikrat najbližje leta 2018, a je vedno končala na četrtem mestu.

A za 160 centimetrov visoko in 54 kilogramov težko Glorio so se nato nadaljevali hudi časi. Že drugič se je morala spopasti z izgorelostjo, začasno je zaradi tega prekinila kariero. »Živela sem zelo intenzivno in takrat v mojem besednjaku beseda ne sploh ni obstajala. Iz prvega zloma se nisem ničesar naučila,« je na družbenih omrežjih zapisala Gloria Kotnik, ki se ji je izgorelost ponovila pred sezono 2019/20. Po dirki marca 2020 v Kanadi, na kateri se je komaj privlekla na start (bila sem videti kot živi mrtvec, priznava), dneve in noči pa je jemala protibolečinske tablete, se je odločila za tekmovalni post in materinstvo. Kljub težavam (hormonski zapleti, avtoimune bolezni…) je zanosila in s partnerjem Željkom Stevićem, nekdanjim nogometašem, s katerim živita v Celju, sta konec januarja lani dobila prvorojenca Maja. Prav ji je prišla tudi epidemija, med katero se je, kot pravi, »resetirala«, saj je imela čas, da se je spravila k sebi in ozdravela.

»Že med nosečnostjo sem napovedala, da le prekinjam kariero in da si bom vzela čas za razmislek, kako naprej. A ko sem spet začela trenirati, sem ugotovila, da se hitro vračam na dobro raven. Takrat sem se odločila za vrnitev,« pojasnjuje Kotnikova, ki jo je nekoč treniral oče Peter, nekdanji selektor slovenske reprezentance in zdaj trener kitajske izbrane vrste. Po porodniškem dopustu se je v karavano vrnila decembra lani, enajst mesecev po porodu, zaveda pa se, da jo je materinstvo zelo spremenilo. »Svoj življenjski cilj sem z rojstvom otroka dosegla. Od takrat sem precej bolj umirjena in si znam vzeti čas tako zase kot za druge, razmišljati o prihodnosti, manj sem obremenjena tudi na drugih področjih. Ob sinu in partnerju sem dojela, katere stvari so v življenju zares pomembne,« priznava simpatična Gloria, ki v šali dodaja, da je v primerjavi z njenim prejšnjim življenjskim slogom materinstvo zanjo kot počitnice.

Uspešno je končala magistrski študij menedžmenta, ukvarja se tudi s prodajo deski smučarskih plošč Allflex, ki so patentno zaščitene, izumil pa jih je Slovenec Aco Sitar, njen zdajšnji trener. Članica kluba Deska Velenje je na torkov slovenski kulturni praznik poskrbela še za eno prelomnico v športni zgodovini – zgolj 379 dni po sinovem rojstvu je namreč osvojila olimpijsko kolajno na progi Secret Garden. »To je bil zares popoln dan. Toda to mi ne bi uspelo brez podpore najbližjih, partnerja, družine, trenerjev in vseh, ki mi stojijo ob strani, me podpirajo in verjamejo vame. To kolajno posvečam njim, zame pa je nagrada za ves trud, ki sem ga doslej vložila v deskanje,« je med napadi solz radosti govorila Kotnikova, ki jo je na Kitajskem seveda spremljal tudi oče Peter.