Februar se je za svetovne delniške trge začel pozitivno, vendar smo v preteklem tednu videli precej volatilnosti. Tečaji evropskih delnic so teden začeli optimistično, v zadnjih dveh trgovalnih dneh pa je prišlo do preobrata in teden so končali v rdečem (DJ STOXX 600; -0,7 %). Vlagatelji na ameriškem trgu so se osredotočali na objave rezultatov poslovanja največjih podjetij in na objavo o trgu dela, ki je bil nad pričakovanji, zaradi česar so tečaji vseh treh glavnih ameriških indeksov delnic petek zaključili višje. Večina azijskih trgov je bila ob praznovanju kitajskega novega leta v znamenju tigra zaprtih. Vstop v leto tigra se je tudi z odprtjem olimpijskih iger začel optimistično, saj so tečaji delnic na hongkonški borzi petek zaključili 4,3 % višje. Za slabih 8 % je v preteklem tednu zrasel tudi indeks Nasdaq Golden Dragon China, ki meri gibanje vrednosti kitajskih delnic, ki kotirajo na ameriških borzah. Kitajske borze so bile zaprte ves teden.

Ameriški borzni parket je bil pretekli teden v znamenju objav rezultatov podjetij. Ti so vključevali tudi nekatera velika imena, ki imajo največji vpliv na delniške indekse. V začetku tedna je odlične rezultate objavila Googlova matična družba Alphabet, ki je glede na preteklo leto svoje prihodke povečala za 41 % in skoraj podvojila dobiček. Rezultate nad pričakovanji je objavil tudi internetni prodajalec Amazon, ki je v preteklem letu povečal prodajo za 21 %, dobiček pa se je povečal za več kot polovico. Trg tehnoloških delnic pa je v četrtek pretresla slaba objava rezultatov družbe Meta Platforms, ki je poročala upad dnevnih uporabnikov na spletni platformi Facebook in napovedala nižjo rast prihodkov. Vrednost delnice družbe je v enem dnevu padla za 26% oziroma za 232 milijard ameriških dolarjev, kar je največji dnevni upad tržne kapitalizacije posamezne delniške družbe v zgodovini.

Ameriški urad za delo je objavil, da se je v januarju odprlo 467 tisoč novih delovnih mest, kar je trikrat več od pričakovanj.

Brezposelnost se je malenkost dvignila na 4,0 %, kot vzrok rasti delovne aktivnosti prebivalstva, ki je dosegla najvišji delež od začetka pandemije. Vračanje na delo in povečanje aktivnega iskanja zaposlitve je verjetno posledica zaključka nekaterih državnih prejemkov med pandemijo ter vse manjša skrb glede nevarnosti okužb. Rast zaposlovanja je vplivalo tudi na rast zahtevanih donosnosti ameriških obveznic. 10-letna ameriška državna obveznica je presegla 1,9 % donosnost, kar je najvišje po letu 2019.

Cene energentov so nadaljevale svojo rast tudi prejšnji teden. Nafta brent je teden zaključila pri tečaju 93 dolarjev na sod, kar je največ po septembru 2014. Članice naftnega kartela OPEC+ so se odločile, da bo skupina nadaljevala s svojim prvotnim načrtom o postopnem sproščanju nafte in ne bo dodatno povečala proizvodnje, s čimer bi ostreje zajezila rastoče cene energentov. Rast cen energentov ima velik vpliv tudi na inflacijo v evroobmočju, ki je dosegla nov rekord v višini 5,1 %. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je opozorila, da bi lahko v primeru nadaljevanja inflacije tudi ECB že letos dvignila obrestno mero. Po drugi strani pa je Angleška centralna banka v želji po zajezitvi inflacije dvignila svojo obrestno mero že drugič v zadnjih dveh mesecih.