Brez čipov ni avtomobilov ali modernih gospodinjskih aparatov, nepogrešljivi so tudi za tehnologije prehoda v brezogljično družbo in digitalizacijo, dveh ključnih usmeritev Evropske unije. V letih pandemije koronavirusa, ko so se trgale dobavne verige čipov ključnih proizvajalk v vzhodni Aziji, se je njihovo pomanjkanje v evropski industriji čutilo denimo v zmanjšani proizvodnji avtomobilov, posledično pa v izgubi delovnih mest.

Da bi torej zmanjšali odvisnost od tujih proizvajalcev in povečali tehnološko avtonomijo na tem področju, evropska komisija zdaj predlaga dodaten obsežen javno-zasebni investicijski paket za spodbujanje večje izdelave čipov na evropskih tleh in za doseganje večjega prodajnega deleža EU na svetovnem trgu.

Dovoljene državne subvencije

EU je za povečanje proizvodnih kapacitet že doslej namenila 30 milijard evrov po skladih Obzorja Evropa, sredstev za okrevanje po pandemiji in nacionalnih proračunov. Po novem pa bi v prihodnjih letih z javno-zasebnim partnerstvom zbrali še dodatnih 15 milijard evrov za spodbujanje proizvodnih kapacitet, zagonskih podjetij ter malih in srednje velikih podjetij na področju razvoja in proizvodnje čipov.

Da bi spodbudili vlaganja v panogo, ki je ključna za doseganje evropske strateške avtonomnosti na področju digitalne industrije, evropska komisija predlaga tudi nekaj bolj prožno razumevanje pravil za državne subvencije podjetjem. Te bodo dovoljene za gradnjo takšnih tovarn, ki bodo edinstvene v Evropi. Države bodo lahko manjkajoči delež naložbe za gradnjo takšne tovarne pokrile do celotnega potrebnega zneska.

Evropska unija torej z zakonskim predlogom, ki naj bi olajšal državna in zasebna vlaganja v to digitalno infrastrukturo na evropskih tleh, še odločneje vstopa v tekmo z vzhodno Azijo in ZDA za zagotovitev ključnih komponent za tehnološki razvoj. Po predlogu evropske komisije bo vzpostavljen tudi poseben sklad za industrijo čipov, po katerem se bodo sofinancirala zagonska podjetja na tem področju in posledično vanje privabljala dodaten zasebni kapital.

Cilj EU je tudi, da bi z novimi ukrepi podvojila tržni delež evropskih čipov na globalnem trgu s trenutnih deset na dvajset odstotkov do leta 2030. Evropska podjetja, ki proizvajajo čipe, so zdaj med svetovnimi proizvajalci za ZDA in vzhodnoazijskimi paradnimi konji trga področja (Tajvanom, Kitajsko in Južno Korejo).