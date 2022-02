To »nesrečo« naših južnih sosedov bi lahko izrabili prav Slovenci in naša modra oblast. Ta si je, kot je pred kratkim pribil podpredsednik aktualne vlade, za cilj zadala, da se slovenska populacija v kratkem razširi z dveh na tri milijone članov; a ker so ji modri strokovnjaki dokazali, da je to nemogoče doseči s projektom pospešenega rojevanja mladih Slovencev, bi vlada omenjeni cilj vendarle lahko dosegla tako, da k nam povabi ta milijon nesrečnih mladih Hrvatov, jim ponudi bivanje v srečni državi na sončni strani Alp in do 50-odstotnega povečanja naše populacije pride z enim samim zamahom. Morda še do aprilskih volitev.