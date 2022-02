Hrvaško javnost pretresa brutalni umor 67-letne Darinke Krivec, ki jo je s skakanjem po njeni glavi umoril 36-letni poulični pevec in udeleženec televizijskega šova Supertalent 36-letni Roman Brnada. Grozljiv prizor se je pred očmi številnih prič zgodil sredi belega dne, v nedeljo malo pred 15. uro v lokalu Pin v središču Reke, v neposredni bližini priljubljenega Korza. Zakaj se je Brnada tako grozovito lotil 67-letnice, še ni znano. Poznala naj bi se z ulice, kjer je napadalec prepeval (nekateri menijo, da se je bolj drl, kot pa pel) nabožne melodije.

Ženska je bila od Brnade oddaljena kak meter in pol. On vstane in se divje napoti proti njej. Z obema rokama jo prime za glavo in jo začne metati sem ter tja. V tistem trenutku se v dogajanje vmeša natakar, ki skuša rešiti žensko iz objema podivjanega moškega. Deset sekund pozneje se mu pridruži še nekdo, a sta oba neuspešna pri tem, da bi rešila nemočno žensko. Brnada jo z roko nekajkrat udari po glavi, nato pride še tretja oseba in vsem trem vendarle uspe odvleči napadalca proti vratom, a ta še vedno ne izpusti žrtvine glave. Brnadi se nato uspe otresti vseh treh, zamahuje z roko proti enem od moških in hkrati vrže ubogo žensko po tleh proti točilnemu pultu. Potem sledi najhujše. Napadalec začne z vso silo skakati po žrtvini glavi, kar traja več kot 15 sekund. Pri tem se z eno roko drži za točilni pult, z drugo pa za neki kovinski predmet. Nato pobegne, ženska pa obleži na tleh.

Do videoposnetka nadzorne kamere, ki je posnela napad, se je prikopal spletni portal Index. Zaradi brutalnosti in smrtnega izida dogodka ga niso objavili, so pa navedli precej podrobnosti. Napad Romana Brnade na starejšo gospo se je glede na posnetek začel deset minut pred 15. uro.

Gol tekal po Reki

Policija je dobila nekaj informacij o golem moškem, ki teka naokoli po Reki. Prijeli so ga okoli 18. ure. V torek so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, kjer je poskrbel za še en incident. Izza vrat sodne dvorane se je slišalo huronsko vpitje in udarjanje. Mediji so poročali, da je želel pobegniti kar skozi okno in da so ga ukrotili šele štirje policisti. Ko so ga popoldne še enkrat pripeljali na zaslišanje, je bi obkrožen s policijskimi specialci. Pripeljali so ga ležečega na tleh v marici.

Zakaj se je 36-letnik, ki je doma iz Osijeka, lotil 67-letne Slavonke, ki je zadnje čase prebivala na Reki, še vedno ni jasno. Žrtev ni bila premožna, nasprotno, videvali so jo v ljudski kuhinji, na ulici naj bi prodajala pletena oblačila, imela je nizko pokojnino.

O napadalcu je neki Rečan, ki je bil tudi priča dogodka, povedal, da je stalno hodil po Korzu, da pa ni znal peti, pač pa se je bolj ali manj drl. »Znal je imeti tudi kakšne nenavadne izpade,« je povedala priča. Roman Brnada je širši hrvaški javnosti znan, saj je nedavno nastopil v nekem televizijskem šovu iskanja talentov, kjer se je hudo sprl s članico žirije, znano hrvaško pevko Majo Šuput. Kot uličnega pevca ga poznajo tako na Reki kot v Zagrebu, celo na Dunaju je menda že prepeval. Pogosto s svojo ženo, glasbenico Iulio Josephine Bianco Kolompar. Ta je za Jutarnji list potrdila, da so ga policisti prijeli v apartmaju, v katerem sta prebivala na Reki: »Nikoli ni dvignil roke nad mene, niti ni kazal znakov agresije. V nedeljo je bil še v nogometnem klubu, kjer je rekreativno igral. V apartma se je vrnil ob pol enih in rekel, da gre še malo pet in igrat na Korzo in da se kmalu vrne s kosilom.« Menda sta v nedeljo želela odpotovati v Ameriko, o njem pa je žena še povedala: »Roman je nadvse dober človek. Veren. V 13 letih skupnega življenja ni niti enkrat povišal glasu, kaj šele, da bi me udaril.«

Brnada ostaja v priporu, v hrvaški javnosti pa brutalnost dogodka še vedno močno odmeva, mnogi se sprašujejo, kakšen človek lahko naredi kaj takega, odpirajo se teme o nasilju nad ženskami, svoje poglede razlagajo številni psihiatri in drugi strokovnjaki.