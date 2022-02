Še lani je kanadski premier Justin Trudeau izsilil predčasne volitve, da bi na račun visoke podpore vladnim ukrepom ob epidemiji osvojil parlamentarno večino. Ni se mu izteklo po načrtih, saj je njegova stranka dosegla praktično enak rezultat, zdaj, nekaj mesecev kasneje, pa imajo vladni ukrepi proti širjenju novega koronavirusa drugačen učinek, saj so sprožili odmeven protest dela avtoprevoznikov. Ti že dva tedna blokirajo središče prestolnice Ottawa, protesti so tudi drugod po državi, Trudeau pa se je znašel sredi velike krize.

V strogem središču 400 tovornjakov

Začelo se je z novim ukrepom, po katerem morajo necepljeni kanadski vozniki, ki se vračajo iz ZDA, od sredine januarja doma v karanteno. Po ocenah Zveze kanadskih avtoprevoznikov je sicer velika večina (85–90 odstotkov) od 120.000 kanadskih voznikov tovornjakov cepljenih, a vendar bi jih torej lahko imelo velike težave do 18.000. Tako je nastala ideja o protestnem Konvoju svobode, ki se je porodila na zahodu države, njegov cilj pa je bila prestolnica Ottawa na jugovzhodu. Tja so se pripeljali konec januarja in včeraj trinajsti dan hromili središče – samo v strogem središču naj bi bilo več kot 400 tovornjakov, še mnogo več teh in drugih vozil pa drugod po mestu.

V tem času so narasle napetosti z domačini, ki jim je oteženo gibanje, ponoči pa jih moti hupanje, zaradi česar je po pritožbi sodišče v ponedeljek za deset dni odredilo ostrejše kazni. V mestu so razglasili izredne razmere, policija je začela pisati kazni in preprečevati dobavo goriva voznikom, ki imajo prižgane tovornjake, saj v njih tudi živijo. Nekaj ljudi so aretirali. Število protestnikov je potem malo upadlo, a oblasti pravijo, da je položaj še napet. Župan Jim Watson trdi, da »smo sredi največje krize našega mesta« in da so otežene nujne dobave za javne službe.