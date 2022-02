Do zadnje stran: Algoritemska homeopatija

Pri prebiranju četrte pesniške zbirke Roka Vilčnika, sicer vsestranskega ustvarjalca, čigar tekste lahko beremo v knjigah ali pa gledamo uprizorjene na gledaliških in koncertnih odrih oziroma televizijskih zaslonih, mi je misel kar naprej uhajala k zadnji esejistični zbirki Nataše Velikonja Poezija še vedno ni luksuz (Škuc, 2021). Vilčnikovo zbirko bi bilo mogoče povezati z več eseji iz te knjige, še posebej pa s tekstom »Poezija v dobi neoliberalizma«, v katerem se pesnica, izhajajoč iz tez italijanskega filozofa Franca Berardija, sprašuje o vlogi poezije v dobi digitalno-finančne hiperabstrakcije, ko jezik skoraj nima več spoznavne funkcije, temveč le še sodeluje v izgradnji ideologije, namenjene podpori določenih političnih in družbenih ciljev. Zdi se, da so tudi Roka Vilčnika pri snovanju Šrapnelov zaposlovali podobni premisleki o spoznavni naravi jezika, ki ga dandanes bolj kot (stara) medčloveška razmerja oblikujejo nevidni in nerazumljivi stroji, ki algoritmizirajo, programirajo našo govorico in svet.