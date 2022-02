Obeležje mehkoterorističnih akcij Marka Breclja

Štiri dni po smrti Marka Breclja, pesnika, kantavtorja, performerja, glasbenika, mladinskega in socialnega delavca ter vidnega nosilca kulturnega upora, so na slovenski kulturni praznik v Galeriji Vžigalica odprli njegovo razstavo. Izvedli so jo, kot so jo načrtovali še pred umetnikovim slovesom, galerijo pa so tako do zadnjega naselili z Brecljevo osebnostjo in umetnostjo.