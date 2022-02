Janša si je tako podredil vso TV-medijsko sceno v Sloveniji. Žal je videti, da je tudi Pop TV izgubil neodvisnost in profesionalnost poročanja o dogajanju doma in v tujini. Tako so na primer v ponedeljek, 7. februarja, povabili v studio za komentar o ustavni obtožbi za prepoved delovanja strank SD in Levica kar dr. Jurija Toplaka. Manjkal je samo še Branko Grims, da bi družno komentirala neustavno delovanje teh dveh strank, voditelj Slak pa bi nemo spremljal zavajanja, ki bi jih trosila ta dva Janševa vojaka. Naj omenim, da je Hitler s podobnim manevrom ukinil in prepovedal vse stranke razen svoje NSDAP v zgolj šestih mesecih od prevzema oblasti v Nemčiji. Upam, da zdaj janšisti ne bodo rekli, da je Janša v tem primeru demokrat, ker to počne šele po dveh letih.

Po Toplakovo gre za očitek tema dvema strankama, da se nista dovolj ogradili od komunizma. Če pa pogledamo, kdo vse so v vrhu slovenske politike bivši komunisti, lahko ugotovimo, da so to Janša (SDS), Počivalšek (Konkretno), Pahor (predsednik), Kovšca (državni svet). Vsi ti vrhunski politiki so zvesti podporniki Janše in so v preteklosti tudi zvesto služili neki drugi opciji. Ko pa pogledamo na drugo stran, nihče od vodilnih politikov na levi ni videl komunistične partije niti od blizu. To kaže, za kakšno sprevrženost gre v tem primeru ustavne obtožbe, ki jo zagovarjajo tudi vsi omenjeni spreobrnjeni komunisti. Bivši komunisti zmerjajo tudi državljane, ki niso bili nikoli člani komunistične partije, da so zato, ker ne podpirajo njih, navadni komunisti, ali pa celo levi fašisti. Skratka, gre za popolno sprevračanje dejstev.

Vsakemu pismenemu človeku pa je jasno, da gre v tem primeru za navaden manever, kako se na volitvah otresti konkurentov. Laži in podtikanja, tudi prek podjarmljenih medijev, niso dovolj. Treba je izrabiti tudi ustavno sodišče, da bodo mediji lahko poročali o »velikem škandalu«, kako nas levi fašisti vodijo v komunizem. Seveda bo ta obtožba na ustavnem sodišču padla, bo pa do takrat (do volitev) to zelo primerna tema za propagando in diskreditiranje konkurentov. Ob tem se lahko vprašamo, kaj vse nas še čaka do volitev, kakšen arzenal strupov imajo pripravljen v Janševem taboru spreobrnjenih komunistov. Kljub temu sem prepričan, da nam janšisti ne bodo »strli jajc«.

Gorazd Cuznar, Črnomelj