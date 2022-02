Nepreslišano: Darjo Rot, založnik in poznavalec glasbenega trga

Danes praktično ni več prodaje fizičnih nosilcev glasbe, zato so sodobne spletne platforme še edini način, kako lahko pridemo do poslušalcev. Slovenija ima težavo v tem, da se je vse skupaj začelo odvijati razmeroma počasi. Večinoma danes glasbo poslušamo prek youtuba, kar je za Slovenijo specifičen problem, ker youtube za nas ni monetiziran. To pomeni, da izvajalci ne pridejo do nadomestila za uporabo oziroma predvajanje. Če pogledam samo naš katalog, je bilo 98 odstotkov glasbe naših izvajalcev predvajane ravno prek youtuba, kar seveda ni bilo plačano. To je katastrofa.