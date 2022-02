Predsednik parlamenta Igor Zorčič pa letos ni ostal zgolj pri toplih besedah o pomenu in pomembnosti kulture za narod. Lani ga ni motilo kadrovsko mesarjenje po javnih zavodih, kjer se je nastavljalo stranki SDS zveste kadre, niti ga ni skrbelo Simonitijevo nasprotovanje mednarodni razstavi Moderne galerije v Rimu, izganjanje nevladnih organizacij z Metelkove, izstradanje filmskih producentov, zadrževanje podpisovanja že sklenjenih pogodb z izvajalci kulturnih projektov, podrejanje RTV in tako dalje. Letos pa je vse drugače. Zdaj ko ni več zaveznik Janeza Janše in so volitve pred durmi, je Zorčič nenadoma postal kritičen do aktualne kulturne politike. Janši kvari veselje, ugovarja njegovi samohvali o rekordnem proračunu za kulturo in nesramno cepidlači, češ da kljub rekordnemu proračunu sredstva niso dostopna za vse kulturnike. Zdaj je Zorčič nenadoma zapazil: »Že dve leti se dobršen del kulturnikov namesto z umetnostjo ukvarja z umetnostjo preživetja.« Ugotovil je, da vlada izvaja prav nezaslišan poseg v avtonomijo ustvarjalcev in to zavrženo početje ožigosa: »V njem odseva prozoren poskus oslabitve tiste javne sfere, ki si drzne biti kritična.« Človek je v letu dni prav čudežno spregledal in od popolnega slepca napredoval v ostrookega kritika režima.

Prav posebno darilo pa nam je ob prazniku kulture poklonil predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada dr. Jožef Muhovič. Najprej je, sinhrono s predsednikom vlade, poudaril, da ni dobro, da bi se v povezavi z umetnostjo kritizirali in prepirali. Potem pa udaril in medias res: »Umetnost ni namenjena temu, da bi korigirala svet ali odpravila naše tegobe v njem. Njena naloga je prej v tem, da bi nam svet in tegobe pomagala prenašati.« Mnogo sivih brad si je razbijalo modra čela in prelivalo potoke črnila, a tako jasne razlage, čemu umetnost in kultura, do zdaj ni zmogel nihče. Državljan moj, če te grudijo tegobe, ne razmišljaj o spremembah! Umetnost v roke!

Če te napade energetska revščina, mraz kraljuje v stanovanju in so radiatorji ledeni, brž v roke pesniško zbirko Igorja Pirkoviča Skupaj. Z drhtečimi prsti boš sicer spočetka obračal strani, a srce se ti bo kmalu ogrelo in prozaična tegoba mraza bo izpuhtela. Te skrbi račun po tankanju na črpalki? Ne bodi mevža! Okrepčaj se z resnico, ki veje iz knjige Jožeta Možine Slovenski razkol, in ob tej umetniji se ti bo prazna denarnica zdela smešno nepomembna tegoba. Si dobil odločbo s položnico, na kateri je mastna globa, ker si z nepremišljeno opazko po twitterju prizadel generalnega direktorja policije? Ne slepi se, da si žrtev cenzure! Zateci se h kulturi – preberi verze Toneta Kuntnerja »Mati domovina…« in globo boš kot jagnje miren položil na oltar domovine. Če si deležen tegob, ker si po nemarnem v centru Ljubljane zagazil v oblak solzivca ali pa so ti, ker si zašel med protestnike, policijski pendreki poplesali po hrbtu, je seveda edini odgovor kultura! Branje enkratnega zgodovinskega romana Noriško kraljestvo bo tvoj um izostrilo in ga usmerilo k pravim idealom, proč od tuzemskih banalnih tegob.

Eno pa je vsekakor gotovo – z nestrpno radostjo lahko pričakujemo poslanice, s katerimi nas bodo osrečili ob letu osorej.

Dragan Matić, Srednje Gameljne