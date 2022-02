Najvplivnejši izvoljeni član republikanske stranke, vodja senatne manjšine Mitch McConnell, je pokazal, da ima na lanski vdor v kongres drugačne poglede od vodstva stranke in od nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, s katerim si nikoli nista bila preveč blizu. Prejšnji teden je dejal, da se ne strinja z morebitno pomilostitvijo obsojenih za vdor v kongres, na kar je namignil Trump. Te dni pa je kritiziral vodstvo republikanske stranke, ker je izreklo ukor njenima članoma, ki sodelujeta v odboru predstavniškega doma, ki preiskuje dogodke 6. januarja lani. Nacionalni odbor republikanske stranke je poslancema Liz Cheney in Adamu Kinzingerju ukor izrekel z razlago, da sodelujeta v pregonu državljanov, ki so »sodelovali v legitimni politični razpravi«. McConnell je komentiral, da ni šlo za legitimno politično razpravo, ampak za »nasilno vstajo z namenom poskusa preprečitve mirnega prenosa oblasti po legitimno potrjenih rezultatih volitev«. McConnell že nekaj časa pravi, da morajo republikanci gledati v prihodnost in si na ta način prizadevati za zmago na novembrskih kongresnih volitvah, a mu lastna stranka ne gre na roko, saj mnogi v njej podpirajo Trumpa in njegove trditve o ukradenih volitvah. ba