Da bo izvedba programsko-produkcijskega načrta za letos stala 5,8 milijona evrov več od razpoložljivih rednih sredstev za letos, je v največji meri posledica projekta za zmanjšanje stroškov dela, ki vključuje tudi upokojevanje, so navedli na Radioteleviziji Slovenija (RTVS).

RTVS po njihovih navedbah načrtuje v leto 2023 vstopiti z znatno nižjimi stroški dela. To bo ključen korak k finančno bolj uravnoteženemu poslovanju javnega zavoda, s tem pa k ohranjanju kakovostnih programov televizije, radia in spletnih vsebin.

Finančni načrt je usklajen s programsko-produkcijskim načrtom zavoda za letos, ki ga je programski svet zavoda potrdil novembra lani. Za finančni načrt je danes glasovalo devet članov nadzornega sveta, ki ga sicer sestavlja 11 članov.

Na današnji seji je bila z devetimi glasovi izvoljena tudi namestnica predsednika nadzornega sveta Boruta Rončevića. To je postala Tamara Besednjak Valič, so še zapisali na RTVS.

Prav tako danes pa se je na ustanovni seji sestal svet delavcev javnega zavoda. Vodstvo RTVS je pozval, da prekliče spremembo v načinu imenovanja urednika uredništva multimedijskega centra (MMC) na RTVS, po kateri bo tega urednika lahko imenoval odgovorni urednik televizijskega informativnega programa sam, ne pa več v soglasju z radijskim kolegom. V morebitno pripravo spremembe naj vodstvo skladno s 84. členom statuta RTVS vključi delavska predstavništva, torej sindikate in svet delavcev, programska direktorja in vodstvo MMC, v skladu z avtonomijo uredništev in poklica pa tudi uredništvo MMC, so še navedli v svetu delavcev.

Novinarji MMC na RTVS so že v začetku tega meseca izrazili nasprotovanje spremembi pri imenovanju urednika uredništva MMC in zahtevali preklic objave spremembe. RTVS je odgovorila, da sprememba nikakor ne posega v pristojnosti nobenega odgovornega urednika. Ker pa statut po njihovih besedah ne predvideva situacije, ko bi bil odgovorni urednik pri imenovanju urednikov uredništev vezan še na soglasje katerega koli drugega odgovornega urednika, so zgolj uskladili izvedbeni akt z določili statuta.