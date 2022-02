Kot je po današnjem srečanju s sindikati javnega sektorja povedal minister Koritnik, so bili v vladni pogajalski skupini danes prvič seznanjeni z zahtevo sindikatov po dvigu plač vsem 188.000 javnim uslužbencem za šest plačnih razredov. Po oceni ministra bi ta zahteva le pri osnovnih plačah pomenila 1,5 milijarde evrov višjo maso plač v javnem sektorju.

»Bojim se, da 1,5 milijarde evrov dodatnih bremen verjetno ni skladno z vladnimi izhodišči glede vzdržnosti javnih financ,« je ob tem poudaril minister in dodal, da bo o zahtevi sindikatov odločala vlada.

Minister je predlagal sindikatom tudi oblikovanje delovne skupine, ki bi »zelo natančno, po členih, proučila zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Iz pogovorov v preteklosti vemo, da bi se glede nekaterih vprašanj lahko srečali. Ključno je, da naredimo temeljito analizo tistega, kar je treba popraviti,« je poudaril minister.

Sindikati javnega sektorja vladi za opredelitev do njihovih zahtev dajejo čas do torka

Sindikati javnega sektorja so namreč na današnjih pogajanjih vladni pogajalski skupini predstavili svoje zahteve, ki so jih spodbudile informacije o dogovoru o dvigu zdravniških plač.

Tako tudi drugi sindikati javnega sektorja zahtevajo dvig uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju za šest plačnih razredov, pa tudi odpravo omejitve najvišjega plačnega razreda, ki ga je mogoče doseči z napredovanji, za vse javne uslužbence.

Zahtevajo še, da se določi avtomatično usklajevanje vrednosti plačnih razredov. Prav tako pričakujejo, da se vrednost najnižjega plačnega razreda dvigne na raven minimalne plače in se nato dogovorijo ustrezna razmerja tudi do višjih plačnih razredov.

A vlada se na današnjih pogajanjih po besedah Počivavška in Štruklja do nobene njihove zahteve ni konkretno opredelila. Konkretna pa je bila pri stališču glede uvedbe nagrajevanja glede na delovno uspešnost, saj se vlada zavzema za možnost, da bi se plača lahko pri neuspešnih znižala do 30 odstotkov, boljše pa bi lahko nagradili z do stoodstotnim dodatkom.

Izjavo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, da je danes prvič slišal za zahtevo po dvigu plač za šest razredov, pa je Štrukelj označil kot sprenevedanje. Počivavšek pa je k temu dodal kritično ugotovitev, da tudi ministrstvo in minister niso podali nobenega drugega predloga o reševanju nastalih razmer.