Slovenija svojih obveznosti v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov ni izpolnila kot edina država EU in ni prilagodila nacionalnega okvira varstva podatkov, vključno s pravili o nadzornem organu za varstvo podatkov, so sporočili iz Bruslja.

Slovenija je tudi med petimi članicami EU, ki so dobile uradni opomin, ker niso pravilno prenesle pravil EU za boj proti goljufijam v škodo proračuna unije. Ta pravila ščitijo proračun EU z uskladitvijo opredelitev, sankcij, pravil o pristojnosti ter zastaralnih rokov v zvezi z goljufijami in drugimi kaznivimi dejanji, ki škodijo finančnim interesom EU. Kot so poudarili v Bruslju, evropsko javno tožilstvo lahko učinkovito preiskuje in preganja goljufije le na podlagi pravilno prenesenih pravil v članicah.