81-letna danska monarhinja, ki je bila novembra lani cepljenja s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19, je bila v torek zvečer pozitivna na okužbo z novim koronavirusom. Zaradi okužbe je odpovedala počitnice na Norveškem in je trenutno v izolaciji v svoji palači v danski prestolnici Koebenhavn. Med danskimi podaniki priljubljena kraljica je nedavno obeležila 50 let na prestolu.

Na Danskem so minuli teden odpravili vse ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Kljub temu danske oblasti še vedno priporočajo, da se tisti s pozitivnim testom na okužbo izolirajo za vsaj štiri dni.

Na Danskem so se za odpravo vsem protikoronskih ukrepov odločili kljub temu, da beležijo rekordno število novih okužb. Za odpravo so se odločili, ker različica omikron, ki je krivec za porast novih okužb, večinoma povzroča le blag potek bolezni covid-19, hkrati se Danska ponaša z visokim deležem cepljenih proti covidu-19. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinska je na Danskem polno cepljenih proti covidu-19 81,40 odstotka prebivalstva.

Danska kraljica Margrethe II. ni prva nordijska monarhinja, pri kateri so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Švedski kralj in kraljica, stara 75 in 78 let, sta bila pozitivna v začetku januarja.