»Sindikat SIDS že dve leti opozarja na večje kršitve, diskriminacije in spremenjene pogoje dela, vendar od uprave dobivamo minimalen ali nikakršen odziv," je povedal predsednik SIDS Erik Krašna.

Zato so se v petek sestali predstavniki sindikatov in uskladili zahteve do uprave. Sindikata GIT in Vrba morata potrditev za predlagane zahteve dobiti do konca tedna še na izvršnih odborih, nato jih bodo poslali upravi Hita. Šele nato jih bodo razkrili tudi javnosti, so pojasnili.

»Nadzornemu svetu smo poslali že drugi dopis, saj vse skupaj presega meje zdravega okusa in se približuje vrelišču. Imamo že izoblikovane stavkovne zahteve. Istočasno s trenji v podjetju se odvijajo tudi spremembe zakona o igrah na srečo in trenutna uprava javno podpira tako privatizacijo kot ukinitev licenc, čemur pa zaposleni izrecno nasprotujemo,« je še povedal Krašna. Kot je dodal, so sindikati prvič v vseh teh letih enotni, po fazi usklajevanj pa bodo zadnjo besedo dali zaposleni.