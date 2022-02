Receptov za dobre sladice ni nikoli preveč. ♡ Ta za malenkost spremenjene klasične skutine gratinirane palačinke, je več, kot dober – je fantastičen. Tokrat za čudovito novo izkušnjo gratiniranih palačink izberite ajdove palačinke, ki se s skuto odlično ujemajo. Za recept odklikajte na Mehke in dišeče ajdove palačinke https://www.sitfit.si/recepti/ajdove-palacinke. Za dodatno piko na i se v nadevu nahajata še dve žlici marmelade, ki je tudi odlična prijateljica ajdovih palačink. Če vam ajdove palačinke niso všeč, uporabite kar “navadne” palačinke. Recept za palačinke, ki vedno uspejo, so mehke in se ne lomijo ob robovih, najdite pod receptom Palačinke s kokosom https://www.sitfit.si/recepti/palacinke-s-kokosom/.

Veliko receptov za klasične skutine gratinirane palačinke navaja zelo enostavno maso za polnjenje palačinke, kjer vse le zmešamo skupaj. Zaradi tega so nadevi včasih premalo sočni in nič kaj prijetni za pojest. Tudi ta recept je enostaven, vendar pa jajce za nadev ločimo na rumenjak in beljak ter nato sneg iz beljakov umešamo v maso, ki poskrbi za sočnost in nič kaj dolgočasne palačinke. Da ne omenjamo niti čudovitih malih dišečih malenkosti, ki palačinke naredijo še boljše – govorimo o limonovem in vanilijevem sladkor.

Najprej pa v spodnjem seznamu preverite še nekaj morda malo nenavadnih in prav zato nadvse odličnih receptov za palačinke:

