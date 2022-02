Državni zbor je prejšnjo sredo ratificiral sporazum z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), kar Slovenski vojski odpira vrata za nakup 53 oklepnikov tipa boxer. Dan potem so v Levici začeli z zbiranjem 2500 podpisov za vložitev pobude za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Po slabem tednu so danes v državni zbor prinesli 6800 podpisov.

Da bi dejansko prišlo do referenduma, je sicer misija malo verjetno, saj so poslanci referendum v zvezi z vojaškimi nakupi pred dvema letoma že zavrnili, ustavno sodišče pa je odločitev potrdilo.

Akcija Levice tako meri predvsem na to, da do sklenitve pogodbe o nakupu ne bi prišlo še v tem mandatu, kar je na drugi strani cilj obrambnega ministra Mateja Tonina, ki je referendumsko pobudo že označil za zlorabo instituta. »Levica ne razočara pri tem, kako poskuša demontirati Slovensko vojsko. Jasno je, da v skladu z ustavo takšen referendum ni dovoljen. Podobno je odločilo že ustavno sodišče,« se je odzval prejšnji teden.

Kaj bo prišlo prej: sklenitev pogodbe ali volitve?

Žogica je tako sedaj na mizi koalicije. O dopustnosti referenduma se lahko državni zbor izreče v roku dveh tednov. »Če se pobuda nanaša na zakon, o katerem v skladu z drugim odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije referenduma ni dopustno razpisati, državni zbor v štirinajstih dneh po vložitvi pobude sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati,« je zapisano v 21. členu zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI).

Za zavrnitev je potrebnih 46 glasov. V kolikor bi poslanci referendum zavrnili in bi odločitev romala na ustavno sodišče, pa bi po ocenah v stranki Levica sodniki o tem odločali do 66 dni. Na ministrstvu za obrambo medtem ocenjujejo, da za pridobitev in pregled ponudbe ter pogajanja z Occar potrebujejo približno mesec dni. Postavlja se torej vprašanje, ali bo pogodba sploh lahko sklenjena še pred aprilskimi volitvami.

Če parlament ne zavrne zahteve za referendum, morajo v Levici za zavrnitveni zakonodajni referendum v 35 dneh zbrati 40.000 podpisov. Spomnimo: državljani bi odločali o tem, ali bo Slovenija za 53 boxerjev odštela 412 milijonov evrov. V Levici, kjer bi denar raje namenili za zdravstvo in reševanje stanovanjske problematike, pri nakupu kritizirajo predvsem izjemno rast cene oklepnikov. Za 56 oklepnikov bi leta 2017 odšteli pol manj, in sicer 207 milijonov.