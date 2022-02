V družbi Prestige Tourism v sporočilu za javnost zagotavljajo, da želijo hotele in spremljajočo infrastrukturo z lastno naložbo celovito obnoviti, saj njihovo sedanje stanje, kot so prepričani, ne omogoča razvoja. Načrtujejo tudi dodatno zaposlovanje ob izboljšanju delovnih pogojev, saj zaradi nestimulativnih delovnih pogojev zaposleni zapuščajo sektor. Napovedujejo še, da bodo ohranili domačo dobaviteljsko verigo.

Zaveze so pripravljeni sprejeti in jih tudi ustrezno zavarovati. Kot navajajo, želijo v Slovenijo vstopiti z jasnimi načrti in merljivimi učinki ter dogovori. »V primeru, da se država ne bo odločila za uveljavitev svoje predkupne pravice, bomo skupaj pripravili in podpisali memorandum, v katerem bodo zapisane dogovorjene zaveze,« napovedujejo. Pripravljeni so sodelovati z odločevalci kot partnerji v tem procesu, in to ne le pri pripravi zavez in memoranduma, ampak tudi pri izvedbi načrtovanega investicijskega cikla in poročanju o njegovi uspešnosti in izpolnjevanju zavez.

Vložiti nameravajo 200 milijonov evrov V projektnem podjetju, za katerim stoji madžarski kapital, ponavljajo, da v Savo vstopajo kot dolgoročni in strateški partner, z »načrtom spodbuditve naložbenega cikla, ki bo močno izboljšal kakovost storitev, prihodke in vrednost celotne družbe«. Pri tem, podobno kot že minuli teden, izpostavljajo, da bodo v ta namen prispevali 200 milijonov evrov lastnih naložbenih sredstev. Portal Necenzurirano je sicer konec tedna na podlagi neuradnih informacij več virov pisal, da naj bi Prestige Tourism po pridobitvi delnic Save zahteval, da mora ta zaradi visoke zadolženosti povečati svoj kapital. Državni lastniki - to so poleg Slovenskega državnega holdinga in Kapitalske družbe še Zavarovalnica Triglav in nekatere njene družbe - naj bi s povečanjem kapitala (v vrednosti 200 milijonov evrov) soglašali, a naj pri dokapitalizaciji ne bi sodelovali, tako da bi madžarska družba postala večinska lastnica. Nato naj bi Savo razkosali. Hotele v Portorožu in na Bledu naj bi oddelili na novo podjetje, ki bi ga prodali vnaprej izbranemu kupcu - to je po informacijah portala hrvaška turistična skupina Liburnia Riviera Hoteli iz Opatije, ki je od leta 2019 v lasti nemške družine Luerssen - preostali del Save pa bi ostal v rokah madžarskih lastnikov, pozneje bi jih lahko od njih odkupila madžarska država.