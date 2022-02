Petra Vlhova je na zimskih igrah na progi Ledena reka v Yanqingu na Kitajskem spisala zlato zgodbo in se vpisala v zgodovino. Osvojila je prvo olimpijsko kolajno v alpskem smučanju za Slovaško.

»Dala sem vse, kar sem imela, in na koncu sem olimpijska prvakinja. To je nekaj ogromnega. Vse življenje sem sanjala o zmagi na olimpijskih igrah ali samo o medaljah. Trenutno imam v sebi veliko čustev. V tej sezoni sem bila res močna in danes sem dala vse,« je dejala v prvih izjavah.

Še en odstop Mikaele Shiffrin Šestindvajsetletna Slovakinja je bila glavna favoritka za najvišja mesta po odstopu štirikratne svetovne prvakinje v disciplini Američanke Mikaele Shiffrin v prvi vožnji. A tudi sama v prvem poskusu ni sestavila najboljše vožnje, bila je komaj osma. Nabrala si je 72 stotink sekunde zaostanka za takrat vodilno Nemko Leno Dürr, ki v finalu ni bila kos najboljšim trem. Z zaostankom zgolj 19 stotink sekunde je nato zasedla četrto mesto. Z izjemno finalno vožnjo pa je slovaška šampionka, ki jo trenira nekdanji trener slovenske šampionke Tine Maze Mauro Pini, nadoknadila zamujeno in se zavihtela na Olimp. Vlhova je bila najhitrejša v finalu. Pini je tudi postavil progo v finalu. Prvo progo pa je zakoličil trener Shiffrinove Mike Day, kar pa ni predstavljalo prednosti za njegovo varovanko. Švicarski smučarski strokovnjak se je v začetku leta 2014 pridružil Andrei Massiju in Mazejevi ter bil z njo v Sočiju, kjer je osvojila prvi slovenski smučarski zlati kolajni v smuku in veleslalomu. Vlhova je v Peking pripotovala z izjemno popotnico petih zmag v svetovnem pokalu v tej zimi. Nova olimpijska slalomska prvakinja je stala na stopničkah na vseh sedmih tekmah svetovnega pokala v sezoni 2021/22, od tega na petih na najvišji, le na dveh je na drugem mestu zaostala zgolj za Shiffrinovo, ki na igrah v Pekingu doživlja pravi olimpijski brodolom, po odstopu v veleslalomu, se ji je odstop ponesrečil tudi danes.

Slokarjeva blizu medalje V boj za kolajne se je z odlično prvo vožnjo vključila tudi 24-letna Ajdovka Andreja Slokar. Zavihtela se je na četrto mesto. V finalu pa je ključno prednost zapravila v spodnjem delu, po napaki pa je že ob prihodu v cilj na četrtem mestu zgrešila najboljše tri. Njen skupni zaostanek je bil minimalen, 22 stotink sekunde. Slokarjeva v prvih izjavah za slovensko radiotelevizijo ni mogla zadrževati solz. Zelo čustvena je bila tudi v odgovorih na vprašanja članov slovenske novinarske delegacije v mešani coni ciljne arene. »Predvsem sem zadovoljna s pristopom. Že od zjutraj, ne vem, kaj mi je bilo, sem bila tako suverena na ogrevanju. Ko sem bila na startu, ne bom rekla, da nisem imela treme, a mi je bilo več ali manj jasno, kaj moram narediti. Tudi v drugi vožnji. Kar je zanesljivo plus,« je povedala Ajdovka, ki jo je poročevalec TV Slovenije Tomaž Hudomalj ob neposrednem prenosu primerjal z ajdovsko burjo. »Res sem sestavila dobre sekcije, res sem vesela, po drugi strani pa vem, da je to šport (...) to niso solze sreče, me zdaj tako boli,« je dejala Ajdovka, ki je vstop v najvišjo člansko konkurenco uprizorila z zamudo. Še lani je tekmovala v konkurenci nižje ravni, ko je osvojila slalomski seštevek evropskega pokala. Z izjemnimi vožnjami si je priborila tudi nastop, svoj prvi, na članskem svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, kjer je s 17. časom prve vožnje na koncu osvojila peto mesto. Še drugič na največjih tekmah se je zavihtela na peto mesto. A poti do te lepe uvrstitve sta bili povsem drugačni. Kar še poveča občutek razočaranja. »Eno je napadati, drugo je biti napaden. Je dosti, dosti drugače. Se mi je zdelo, da sem prikazala dve dobri vožnji, lani sem prikazala eno, če smo iskreni.« Napaka v finalu ji je, tako je prepričana, vzela zlato: »Sem poskusila 'poriskirati', danes se mi ni izšlo, naslednjič se mi bo.«