Natalija Verboten, pevka »Z možem imava na valentinovo zanimive spomine, saj sva se spoznala prav na ta dan in si bila takoj antipatična (smeh). Dejana sem leta 2005 spoznala kot člana skupine Allegro, ki me je potem nekaj let spremljala. Prvič sva se videla na poskusni vaji, bilo je ravno na valentinovo leta 2005. Spomnim se ga kot pevca, ki je hotel biti neprenehoma na silo duhovit, pa mu ni uspevalo. O njem sem površno mislila, da je razvajen mlad fant, ki mu je bilo v življenju vse prineseno 'k riti'. Bil je vedno urejen, vse na njem je bilo na mestu. Minilo je leto, morda dve… Je pet let mlajši od mene. Nikoli si nisem predstavljala, da bi lahko bila z mlajšim od sebe, in kar dolgo sem potrebovala, preden sem ugotovila, da sem mu zares všeč. Ko pa sem to začutila in sem ga začela bolje spoznavati, sem videla, da je zelo odgovoren človek, zrel, resen, priden in inteligenten. Nenadoma se mi je odprl drugačen pogled nanj. In potem sem se zaljubila, kmalu sva se vselila skupaj, po letu dni zaročila, po dveh letih pa poročila. Zdaj sva skupaj že 16 let. Tudi zato na valentinovo obujava spomine na najine začetke, na leta, ki so minila, in na vse, kar se nama je zgodilo na skupni poti. Zdaj, ko smo štirje, se vsi odpravimo na skupno valentinovo kosilo ali večerjo, včasih si jo pripravimo doma. Takrat otrokoma pokaževa fotografije z najinih začetkov, ko njiju še ni bilo, kako sva gradila hišo, potem življenje z njima, skratka, naredimo si lep dan. Sicer pa se z možem vselej trudiva, da se z drobnimi pozornostmi razvajava sproti, vsak dan, ne samo na valentinovo. Rada mu spečem skutno pito z višnjami, ki jo obožuje, on mi vedno pridrži vrata, ko kam greva, vedno nosi vrečke, ko nakupujeva. Z leti sem spoznala, da je v zvezi zelo pomemben tudi humor, da se še vedno znava skupaj smejati, se zabavati… Dejan ima prirojen smisel za humor in me včasih, ko se jezim, s pripombo v svojem stilu čisto razoroži in se niti ne morem več delati, da sem jezna, ker me spravi v smeh. Ob valentinovem mu podarim kakšno sladko pozornost, lepo misel pa podarim tudi sinovoma, tašči, tastu, ki živita čez cesto, staršem, če se vidimo… Za moža pa prihranim kakšno presenečenje, ki ni za v javnost…«