V naše uredništvo je poklical bralec Miha iz Grosupljega in se pridušal nad visokimi cenami parkirnin. Ko je pred dnevi šel na Bled in se podal na tamkajšnji grad, je moral za parkirnino odšteti tri evre na uro, nato pa še 13 evrov za vstopnino v grad. »To se mi zdi nezaslišano. Že res, da je Bled turistični kraj, vendar si tako visokih cen ne bi smeli privoščiti. Tudi v Ljubljani so cene parkiranja postale nerazumno visoke. Na belih conah so jih z novim letom podražili, tako da so skoraj enake kot cene v garažnih hišah. Če parkiraš štiri ure na beli coni, te to stane 4,80 evra. Ker moram večkrat na polikliniko, občasno pakiram v bližnji garažni hiši Šentpeter, kjer je ura parkiranja dva evra, vsaka nadaljnja ura pa 2,50 evra. Ker imam težave s hojo, si ne morem privoščiti, da bi parkiral daleč, k zdravniku pa moram vsaj enkrat na mesec. Ko izračunam, koliko odštejem za parkirnino, se primem za glavo! Sprašujem se, zakaj Mestna občina Ljubljana ne zgradi cenovno dostopnega javnega parkirišča v mestni lasti, kjer bi cene lahko oblikovala po svoje in bi bile predvsem nižje kot v zasebnih garažnih hišah oziroma na parkiriščih,« je kar nekaj vprašanj, ki terjajo odgovore, nanizal naš bralec.

Najprej smo se pozanimali, zakaj je na Bledu parkiranje tako drago, in dobili pričakovan odgovor Romane Purkart iz Turizma Bled. Kot pravi, si Bled že več let prizadeva za skladen trajnostni razvoj. »Predvsem smo v zadnjih letih v ospredje postavili mobilnost. To pomeni, da spodbujamo prihod na Bled in premikanje po Bledu na trajnostni način – bodisi z uporabo javnega prevoza bodisi peš ali s kolesom. Povsem razumljivo je, da se cene parkiranja na Bledu razlikujejo glede na parkirišče – najdražja so parkirišča ob jezeru, cena se znižuje z oddaljenostjo od jezera. Ko bo zgrajena južna razbremenilna cesta, bomo jezersko skledo lahko popolnoma zaprli za motorni promet in jo spremenili v nekakšno zeleno cono,« načrtujejo na Bledu, vendar pozabljajo, da petični gostje, kot jih tam pričakujejo, ne bodo prišli peš ali s kolesom, bržkone tudi z vlakom ne.

V Piranu pet evrov Da je treba avtomobile spraviti čim dlje od turističnih točk ali pa zaračunati tolikšno parkirnino, da jo bo le redko kdo zmogel plačati, menijo tudi v večini drugih turističnih destinacij. Tudi v piranski občini na primer, kjer je cena parkiranja odvisna od lokacije parkirišča. Najdražje je parkiranje v starem mestnem jedru Pirana. Če boste tam pustili avtomobil eno uro, boste prav tako odšteli tri evre izven sezone, v sezoni pa kar pet evrov. V Portorožu je ceneje. Ura parkiranja stane 1,50 evra, dnevno parkiranje nad 10 ur pa stane 15 evrov. Cene se tudi njim ne zdijo previsoke. »Menimo, da so cene parkiranja, glede na višje cene parkiranja v drugih turističnih krajih v Sloveniji – v mislih imamo predvsem Bled, Kranjsko Goro, Bohinj in Ljubljano – sprejemljive,« pravijo na Občini Piran. Obiskovalcem mesta Piran svetujejo, da parkirajo v garažni hiši Fornače, ki je v zasebni lasti in je od starega mestnega jedra oddaljena 10 minut hoje ter je cenovno dostopnejša. Do starega mestnega jedra pa lahko dostopajo tudi z brezplačnim avtobusom, ki s frekvenco voženj na 10 minut povezuje območje parkirišč na Fornačah s starim mestnim jedrom, Tartinijevem trgom. »Poleg brezplačnega avtobusa je vsem našim krajanom in obiskovalcem na voljo storitev Dostavko, to je storitev opravljanja brezplačnih prevozov z manjšimi električnimi vozili za prevoz tovora in ljudi.«

Garažna hiša pod tržnico Za visokimi cenami parkiranja v turističnih krajih nič kaj ne zaostaja Ljubljana. Nedavno povišanje cen parkiranja na tako imenovanih belih conah je razburilo prebivalce in tiste, ki se vsak dan (ali občasno) pripeljejo v mesto, a kot pojasnjujejo na Mestni občini Ljubljana, posebnega zmanjšanja parkiranja kljub podražitvam ne opažajo. Na vprašanje našega bralca, zakaj občina ne zgradi cenovno dostopne parkirne hiše v središču mesta, pa odgovarjajo, da je znano, da načrtujejo prenovo osrednje tržnice, pod katero bodo v štirih etažah uredili parkirišča. Tako bo območje tržnice s parkirno hišo omogočilo prodajalcem boljše pogoje delovanja, obiskovalcem lažji dostop do tržnice, stanovalcem območja za pešce pa parkirne prostore. »Hkrati se bo zmanjšala obremenitev okolja, saj bodo izpušni plini speljani skozi streho novega prizidka. Ljubljana tako sledi trendom zelenih evropskih mest, ki na tak način zagotavljajo parkirišča ob robovih območij brez prometa,« razložijo na občini, kjer o tem, kakšne bodo cene v tej novi parkirni hiši, še ne razpravljajo, povedo pa, da so trenutno v izdelavi tudi načrti za parkirno hišo ob Večni poti. Kot pravijo na MOL, je parkirnina za parkiranje na parkiriščih, ki so v upravljanju občine, v primerjavi s parkirno ponudbo zasebnih ponudnikov nižja. Vendar ne kaj dosti. V parkirni hiši Kapitelj, ki stoji ob osrednji tržnici, pol ure parkiranja stane okrogel evro, do ene ure stane dva evra, vsaka naslednja ura pa že 2,50 evra. Tisti, ki se malo bolj znajdejo, najdejo tudi cenovno dostopnejša manjša zasebna parkirišča. Eno takih je nasproti poliklinike, kjer ura parkiranja stane 1,50 evra, vendar so prostori kaj hitro zasedeni.