Iztok Tomazin, zdravnik, gorski reševalec, letalec in alpinist: Gore so mu bile razodetje

Iztok Tomazin je v prvi vrsti zdravnik, zdravnik družinske in urgentne medicine, in kot takega ga poznajo številni tržiški sokrajani pod Karavankami, kjer se je rodil in živi vsa ta leta. Razen ko je na poti, in na poti je veliko in po vsem svetu. In ko je študiral medicino v Ljubljani, a to je bilo že davno.