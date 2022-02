Smučanje je slovenski nacionalni šport, zato so slovenska smučišča v dobrih sezonah polna. Žal večina z zastarelimi napravami ne sledi tehnološkemu razvoju iz tujine, a to ne pomeni, da v Sloveniji ni mogoče preživeti kakovostnega smučarskega dneva.

Smučišča smo med seboj primerjali po različnih kriterijih, kot so število naprav, dolžina prog, dodatna ponudba in cena. Na tak način smo izračunali indeks razmerja med obsegom ponudbe in ceno (izražen je v točkah od 0 do 100).

Prav preprosta takšna primerjava seveda ni, smučišča so si med seboj nadvse različna, vsak smučarski navdušenec pa bi lahko dodal svojo subjektivno oceno. V njej bo seveda upošteval tudi bližino smučišča, dostop, ponudbo za smučarje z različnim znanjem (otroške vlečnice, šole smučanja) in podobno. Kljub vsem tem dejavnikom, ki jih je seveda nekoliko težje ustrezno ovrednotiti, je naš pregled lahko koristen napotek glede tega, kaj lahko na posameznem smučišču dobite za svoj denar, in izhodišče za primerjavo med njimi.

Smučišča v Sloveniji Smučišča Kanin, kjer je skupaj s smučiščem Na žlebeh – Sella Nevea 10 žičnic, tokrat v našo primerjavo nismo zajeli, saj z vozovnico, kupljeno na naši strani, smučanje na italijanski strani ni mogoče, podatka o dolžini prog samo na slovenski strani pa nam žal ni uspelo pridobiti, imajo pa pri nas pet naprav. Po dolžini prog je največje slovensko smučišče Mariborsko Pohorje (32,9 kilometra), na Voglu jih je 22 kilometrov, v Kranjski Gori 20, na Krvavcu 18,5 kilometra, na smučišču Cerkno pa 18 kilometrov. Za dnevno vozovnico boste na slovenskih smučiščih odšteli od 17,50 evra (Črna na Koroškem) do 37 evrov (Kranjska Gora in Krvavec). Če so vam bolj všeč srednje zahtevne (rdeče) in zahtevne (črne) proge, potem boste za svoj denar v Sloveniji največ dobili na Krvavcu, Mariborskem Pohorju, v Kranjski Gori in Cerknem. Če v primerjavi upoštevamo delež manj zahtevnih prog (modrih), potem se v vrh prebije Mariborsko Pohorje, ki mu sledita Kranjska Gora in Cerkno.

Primerjava smučišč v Sloveniji z Avstrijo Slovencem so najbližje smučišča na avstrijskem Koroškem in Štajerskem ter nekaj italijanskih smučišč. Med koroškimi smučišči bi morali dobri smučarji največ za svoj denar dobiti v Bad Kleinkircheimu, na Mokrinah, Katschbergu in Osojščici. Za tedensko smuko se vam že splača odpotovati nekaj dlje. Flachau in Schladming sta po izbranih kriterijih boljša od vseh koroških smučišč, njim podobno se odreže smučarsko središče Kals-Matrei na Vzhodnem Tirolskem. Če iščete večji delež bolj umirjenih terenov, je lahko dobra izbira tudi Obertauern. Za dnevno vozovnico boste v Avstriji odšteli od 29 evrov na Golici do 61 evrov v Flachauu, za otroke pa od 15 evrov na Golici do 31 evrov na ledeniku Mölltal. Tudi šestdnevne vozovnice so dražje kot pri nas.V Flachauu in Schladmingu, ki sodita v isto smučarsko območje, bo družina morala odšteti 971,5 evra, 886 evrov na Obertauernu, 878 evrov pa na smučiščih Katschberg, Turracher Höhe in Mokrine. Za šestdnevno smučanje na Peci in Golici je cena občutno nižja, naša družina bi odštela 544 oziroma 553 evrov.

S ponudbo bogata, a draga italijanska smučišča Večina italijanskih smučišč, ki smo jih vključili v raziskavo, s številnimi napravami in dolgimi kilometri prog upraviči visoko ceno vozovnic, tako da je pod črto celotna izkušnja le nekoliko manj privlačna kot na avstrijskem Koroškem. Ob najvišji ceni vsa smučišča za seboj pusti vozovnica Dolomiti Superski, ki velja za vsa dolomitska smučišča (in omogoča tudi premagovanje Selle Ronde). Več kot 400 žičnic in kar 1200 kilometrov bolj ko ne povezanih prog je za 67 evrov na dan dobra kupčija predvsem v primeru, ko boste to množino ponudbe čim bolj izkoristili. Če niste privrženec »potovalnega« smučanja, je bolje izbrati (cenejšo) vozovnico za samo eno smučarsko središče, pa četudi znotraj tega »smučarskega cirkusa«, kot denimo Kronplatz ali Drei Zinnen (na obeh smučiščih dnevna vozovnica velja 62 evrov), bližje Sloveniji pa je z razmerjem med ponudbo in ceno od slovenskih smučišč privlačnejše smučišče Trbiž - Višarje, ki pa ima z 39,50 evra nekoliko višjo ceno kot pri nas. Cene za družinsko šestdnevno vozovnico se gibljejo od 574,50 evra v Trbižu do 1154 evrov za celotne Dolomite.

Alternativa na vzhodu in na Balkanu Po Evropi je še nekaj tako velikih smučarskih središč, a Dolomiti so med Slovenci zagotovo najbolj priljubljeni. Skupaj z našimi partnerji iz Hrvaške in Madžarske smo v pregled uvrstili še smučišča na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, na Madžarskem in Slovaškem. Zaradi nizke cene vozovnic je privlačna alternativa predvsem Jahorina v Bosni in Hercegovini (šestdnevna družinska vozovnica stane 506,50 evra), pa tudi sosednja Bjelašnica, kjer šestdnevna vozovnica za vso družino velja 317,50 evra. Na Slovaškem pa boste v smučarskem središču Jasna našli spodobno število žičnic in dolžino prog, a za precej višjo ceno kot v Sloveniji in celo v Avstriji – dnevna vozovnica za odrasle stane 59 evrov, za otroke pa 42 evrov, 6-dnevna družinska vozovnica pa 1117 evrov. Le nekoliko ugodnejši sta smučišči Donovaly in Štrbské Pleso, tako da nobeno ne pomeni privlačnega razmerja med ceno in velikostjo.