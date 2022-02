Zdaj so v trinajstih slovenskih naravnih zdraviliščih v glavnem že znani podatki za pravkar minulo leto, tako glede števila gostov kot tudi glede ustvarjenih nočitev. Predsednik skupnosti Iztok Altbauer je povedal, da so lani gostili 583.607 gostov, ki so ustvarili 2.200.306 prenočitev. Predvsem v drugi polovici prejšnjega leta so bili terme in zdravilišča nadpovprečno dobro zasedeni, kar je botrovalo tudi zelo visokemu indeksu, in sicer pri prihodih gostov 122,4 ter pri prenočitvah 118,1 – seveda v primerjavi z letom 2020.

Načeloma bi morali biti s temi podatki zadovoljni, vendar nam razmerje domačih in tujih gostov kaže precej drugačno sliko. Tujih gostov smo imeli namreč 100.690, kar je 10,6 odstotka manj kot leta 2020, delež tujih gostov v skupnem številu pa je dosegel zgolj 17,3 odstotka. Nekoliko boljši so rezultati pri ustvarjenih prenočitvah – teh je bilo 416.580, kar predstavlja 7,1 odstotka več kot leta 2020. Skupni delež tujih prenočitev je tako 18,9 odstotka.

Pomembno so k boljšim številkam prenočitev prispevali gostje iz Nemčije, kjer smo dosegli indeks 137, in Nizozemske (164), najbolj pa gostje iz Češke (298), Poljske (388) ter Belgije (348). Slabše rezultate kot leta 2020 imamo pri gostih iz Avstrije, ki so sicer najštevilnejši, vendar z devetimi odstotki manj prenočitev.

Pri obojih smo zaznali zelo velik padec – 38 odstotkov manj pri gostih iz naše zahodne sosede in kar 53 odstotkov manj pri gostih iz Hrvaške. Še bolj pa so povedni podatki, če številke primerjamo z letom 2019, saj smo tako pri prihodih gostov kot pri ustvarjenih prenočitvah dosegli 26,5 odstotka slabši rezultat.

V vseh termah in zdraviliščih se držimo priporočil in pogojev, ki jih je pripravil NIJZ, ponekod pa so te pogoje še nadgradili. Vsi pogoji so na več vidnih površinah postavljeni in dostopni obiskovalcem in se jih tako gostje kot tudi zaposleni držijo. Na prvem mestu je pogoj PCT, brez katerega gostje v terme in zdravilišča ne morejo vstopiti. To velja za odrasle in otroke.

Tudi protokoli vedenja v zajtrkovalnicah, jedilnicah, bazenih in velneških centrih so določeni s strani NIJZ. Terme in zdravilišča jih izvajajo na tak način, da goste razdelijo v dve ali celo tri skupine z različnimi urniki obrokov ter z omejitvami števila kopalcev in uporabnikov velneških storitev.

Vse terme in zdravilišča seveda še sprejemajo neizkoriščene bone tako iz leta 2020 kot 2021 v skladu s pogoji unovčevanja. Obenem pa želimo poudariti, da imajo gostje prek Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč možnost kupiti darilne bone, ki veljajo v vseh trinajstih termah in zdraviliščih za vse storitve. Vse, kar morajo storiti, je, da obiščejo spletno stran www.slovenia-terme.si, kjer lahko bone naročijo.

V času zimskih počitnic so se v vseh termah in zdraviliščih potrudili za programe, ki vključujejo številne animacije, posebej prilagojene družinam z otroki, ter zabavo ob bazenih s termalno vodo.

V določenih programih ponujamo posebne ugodnosti in popuste za bivanje med tednom. Ker sta počitniška tedna namenjena predvsem družinam z otroki, bodo med ugodnimi paketi našli tudi posebno akcijo do dva otroka brezplačno. Družinski bonus velja za enega otroka do 12. leta na pomožnem ležišču in drugega otroka do 6. leta brez ležišča v dvoposteljni sobi z dvema odraslima osebama. Nekateri programi pa takšne ugodnosti ponujajo vse dni v letu, ne samo v času šolskih počitnic.