Turisti, ki dopust radi preživljajo na Pelješcu, si bodo letošnje poletje skrajšali pot do priljubljene destinacije, saj so gradnjo mostu po 1277 dneh končali. Prav tako cesto, ki povezuje most in jadransko magistralo, bodo za promet odprli to poletje, dela na drugih povezovalnih cestah pa bodo končana predvidoma do konca leta 2022, so med drugim sporočili iz družbe Hrvatske autoceste.

Kitajsko podjetje CRBC je gradnjo mostu začelo 30. julija 2018, rok za konec del pa je bil 36 mesecev in 29 dni. Za uradni konec gradnje bo veljal opravljen tehnični pregled, ki bi se moral končati v ponedeljek, 31. januarja. To pomeni, da je gradnja pelješkega mostu, enega od največjih gradbenih projektov na Hrvaškem v zadnjih letih, trajala 52 dni dlje, kot so načrtovali.