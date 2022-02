»Britanska javnost ni trapasta. Nikoli mu ni verjela niti besede. Mislim, da bi moral narediti, kar se spodobi, in odstopiti. Seveda ne bo, ker je človek brez sramu.« S temi besedami se je pred dnevi na odločitev londonske policije, da sproži kazensko preiskavo dvanajstih zabav, ki so bile na sedežu vlade med tremi covidnimi karantenami, in na sporočilo premierja Borisa Johnsona, da ne namerava odstopiti, odzval vodja laburistične opozicije Keir Starmer.

Johnson poskuša z različnimi besedami in dejanji preusmeriti pozornost od spornih zabav. Odletel je na primer v Ukrajino, kjer grozi največja mednarodna kriza, včeraj je kozmetično reorganiziral vlado, s čimer je domnevno želel spet spomniti na svoje zasluge za brexit. Dosedanjega vodjo konservativcev v poslanski zbornici in odločnega zagovornika izstopa iz Evropske unije Jacoba Rees-Mogga je namreč imenoval na položaj, ki ga doslej ni bilo: postal je minister za brexitske priložnosti in vladno učinkovitost.

Odhod najzvestejše svetovalke

Pred dnevi je Johnson v parlamentu trdil, da se je Starmer v času, ko je bil direktor državnega tožilstva, odločil proti pregonu najbolj razvpitega britanskega pedofila Jimmyja Savilla. Starmerja so v ponedeljek pred parlamentom obdali agresivni protestniki, sicer pripadniki proticepilskega gibanja, in vpili to, kar je trdil Johnson. Policija ga je na hitro pospremila v čakajoče vozilo. Toda to je najnovejša Johnsonova neresnica, ki jo je prva širila skrajna desnica. Vrsta konservativnih poslancev zdaj Johnsona poziva, da se Starmerju opraviči in prekliče svojo trditev, Johnson pa tega noče narediti. Kritiziral ga je celo predsednik poslanske zbornice, ki je dejal, da so bile premierjeve besede nesprejemljive, ker so lahko vnetljive (pripadnik skrajne desnice je pred šestimi leti umoril laburistično poslanko Jo Cox).

Johnsonove besede o Starmerju in zavračanje opravičila pa niso brez posledic v njegovem krogu. Zaradi njih je odstopila njegova najbolj zvesta politična svetovalka Munira Mirza, ki mu je stala ob strani štirinajst let, že od časov, ko je bil londonski župan. Bila je zadnja od petih članov njegovega osebja, ki so odstopili v samo 24 urah in povzročili kaos na Downing Streetu 10. Preostali štirje, med njimi vodja kabineta in direktor za komunikacije, so odstopili zaradi zabav med epidemijo (in mehko pristali na novih državnih delovnih mestih, da bi ostali prijazni do premierja). Mirza pa je odstopila z besedami, da se ji šefova laž o Starmerju »gnusi« in da si bo očitno morala najti novo službo.