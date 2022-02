Včeraj je bil francoski predsednik Emmanuel Macron v Kijevu, v ponedeljek v Moskvi. Ob ukrajinski krizi nastopa kot tisti evropski voditelj, ki se lahko konstruktivno pogovarja z Vladimirjem Putinom. Pogovori z njim so tokrat trajali kar pet ur. Menda bi Macronu za zunanjepolitični »uspeh« zadostovala majhna gesta ruske strani, ki bi šla v smeri popuščanja napetosti, s čimer bi dva meseca pred predsedniškimi volitvami doma dokazal svoj državniški vpliv. Morda gre tudi tako razumeti njegove besede po srečanju, da mu je Putin zagotovil, da glede Ukrajine ne bo stopnjeval napetosti. Naknadno so iz Moskve sporočili, da to ni bila kakšna garancija, da pa na daljši rok vidijo možnost reševanja krize z uresničevanjem dogovorov iz Minska, ki so nastali pod okriljem Francije, Nemčije, Rusije in Ukrajine, o čemer je govoril tudi Macron.

Ta lahko zdaj znova preloži trenutek, ko se bo razglasil za predsedniškega kandidata, in še nekaj časa izkorišča predsedniški položaj za implicitno, a izjemno učinkovito volilno kampanjo. Zunanja politika sicer ni glavna volilna tema, a nenavadno bi bilo, tudi v očeh volilcev, če bi se sredi velike evropske krize, kar je zdaj zbiranje ruskih čet blizu ukrajinske meje, francoski predsednik, ki povrhu še predseduje EU, ukvarjal le z domačimi temami. Obenem hoče Macron, tudi kot predsedujoči EU, pokazati, da o ukrajinski krizi ne morejo odločati le Rusija in ZDA.

Macron je pri desnih volilcih tako dobil avro Nicolasa Sarkozyja, ki je kot francoski predsednik dosegel premirje v rusko-gruzijski vojni avgusta 2008, potem ko je najprej, tako kot zdaj Macron, obiskal Moskvo, zatem pa Tbilisi. Tudi tedaj je Francija predsedovala EU.

Na skrajni desnici veliko posluha za Putina

Čeprav velika večina Francozov ne mara Putina, pa so mu med predsedniškimi kandidati naklonjeni radikalni levičar Jean-Luc Mélenchon ter skrajna desničarja Marine Le Pen in Eric Zemmour. Če še dodamo, da predsedniška kandidatka desnice in ljubiteljica ruskih romanov Valérie Pécresse glede ukrajinske krize samo mehanično ponavlja mantro, kako je treba proti Rusiji v primeru napada na Ukrajino uvesti »izjemno stroge sankcije«, potem ne preseneča, da poskuša Macron ukrajinsko krizo obrniti sebi v prid. Sicer ima po zadnji anketi inštituta Ifop 25 odstotkov podpore, Le Penova 17,5 odstotka, Pécressova 16,5, Zemmour 14,5 in Mélenchon 10 odstotkov.

Le Penova se glede Macronovega obiska v Moskvi sprašuje, »ali ni samo poštar«, in trdi, da vsa Ukrajina spada pod rusko interesno območje. Pravi tudi: »ZDA na vsak način hočejo, da Ukrajina vstopi v Nato, tako da zdaj poskušajo spodbuditi konflikt, ki ga sicer ne bi bilo.« Podobno meni Zemmour: »Američani so naredili vse, da bi izzvali Putina.« Oba zahtevata, da Francija preneha izvajati sankcije proti Rusiji in da povsem izstopi iz Nata.

Zemmour v Putinu vidi »zadnjega borca proti orkanu politične korektnosti, ki prihaja iz ZDA in uničuje vse tradicionalne strukture družine, religije, domovine«. Občuduje njegovo zavračanje multikulturalizma, povezovanje s pravoslavno cerkvijo in »pogum nasproti feminističnim in gejevskim lobijem«. ZDA pa obtožuje, da »hočejo zasužnjiti zahodno Evropo« in da je širjenje Nata orodje v njihovem osvajanju sveta. Krim pa da je »že od 18. stoletja del Rusije«.