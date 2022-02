Leta 2016 so v hrvaškem zdravstvu uvedli novo organizacijo dela družinskih zdravnikov, s katero bi zagotovili dvajsetminutno obravnavo za vsakega pacienta. Kot pravijo zdravniki zdaj, pa imajo za pacienta le še dve do tri minute časa. Fotografija je arhivska in simbolična, iz ordinacije v Samoborju. (Foto: Pixsell)