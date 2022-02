V letošnji sezoni v tekmah svetovnega pokala Jakovu Faku ni šlo vse po načrtih, vseeno pa so v slovenskem biatlonskem taboru z veliko nestrpnostjo čakali na 20-kilometrsko posamično tekmo, ki mu je v preteklosti prinesla že veliko uspehov. Med drugim tudi srebro pred štirimi leti v Pjongčangu in bron pred dvanajstimi v Vancouvru, ko je še nastopal za Hrvaško.

Toda že na prvem strelskem postanku leže se je Jakovu Faku prvič zatresla roka, nato je do konca nastopa zgrešil še dva strela. Trije zgrešeni streli ob ne ravno najboljšem teku pa so zadoščali le za 29. mesto. »S tekom se mučim že vso sezono, tudi zadeti bi moral več strelov, kajti temperature niso bile tako nizke kot v preteklih dneh. S tekmo ne morem biti zadovoljen. Upam, da bom v soboto, ko je na sporedu sprint, hitrejši na progi in bolj natančen na strelišču,« je svoj nastop na kratko ocenil Jakov Fak.

Z dvema zgrešenima streloma je Miha Dovžan osvojil 38. mesto, z le eno nepokrito tarčo pa je tekmo končal Rok Tršan, ki je bil prepočasen v smučini, tako da je bil s 54. mestom celo najslabše uvrščeni slovenski biatlonec. Pred njim je bil tudi debitant na olimpijskih igrah Lovro Planko, ki je bil s štirimi zgrešenimi streli 46.

Quentin Fillon Maillet je v tekmi mešanih štafet prišel do svoje prve olimpijske kolajne, srebrne, navkljub dvema zgrešenima streloma pa je bil na progi daleč najhitrejši in je v cilju za 14,8 sekunde prehitel Belorusa Antona Smolskega, ki je zadel vseh dvajset strelov. Bron je osvojil Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki ni pokril dveh tarč, za prvim mestom je zaostal 31,1 sekunde, zato pa je bil le 3,8 sekunde pred Rusom Maksimom Cvetkovim, ki je zgrešil zadnji, dvajseti strel. Če bi ga zadel v polno, bi bil presenetljivi olimpijski zmagovalec. Žensko posamično preizkušnjo je dobila Denise Herrman iz Nemčije, druga je bila Francozinja Anais Chevalier-Bouchet, tretja pa Norvežanka Marte Olsbu Roeseland. Do rezultata kariere je z 29. mestom prišla Polona Klemenčič, njena mlajša sestrična, Živa, je bila 64.