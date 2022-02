Za najboljšo slovensko uvrstitev na začetku alpskih smučarskih tekmovanj na olimpijskih igrah je s sedmim mestom na veleslalomu poskrbela Meta Hrovat. Kranjskogorčanka je bila v svoji paradni disciplini sedma. Za najboljšo slovensko uvrstitev na največjem tekmovanju doslej pa je v kraljevi disciplini poskrbel Boštjan Kline. Mariborčan se je kot prvi Slovenec na smuku uvrstil med najboljšo deseterico.

Veleslalom izkušenj in presenečenj

Meta Hrovat je imela po prvi progi sijajno izhodišče. Gorenjka je dosegla četrti čas. Zaostala je le za Saro Hector, Katharino Truppe, ki v svetovnem pokalu še ni nikoli bila med najboljšo peterico, in Federico Brignone. Najboljša slovenska veleslalomistka je na drugi progi svoje delo opravila slabše ter nazadovala za tri mesta. Ana Bucik je s 16. mesta po prvi progi napredovala na enajsto, Tina Robnik je z 18. mestom zaostala za pričakovanji, Andreja Slokar pa je kljub napaki in odstopu pokazala boljši obraz na drugi progi.

Olimpijska prvakinja je zasluženo postala Švedinja Sara Hector, ki je tudi sicer najboljša veleslalomistka sezone. Na tekmi številnih presenečenj, na kateri sta denimo že na prvi progi po nekaj zavojih odstopili Marta Bassino in Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova pa se ni uvrstila med prvo deseterico, sta se na zmagovalni oder povzpeli še izkušeni alpski smučarki Italijanka Federica Brignone in Švicarka Lara Gut Behrami, ki je na drugi progi napadala iz ozadja. Omenimo še grd padec Nine O'Brien, šeste po prvi progi. Američanka je namreč grdo padla tik pred ciljem, zato je bila tekma dlje časa prekinjena. Iz ameriškega tabora so sporočili, da si je nesrečna alpska smučarka zlomila golenico in mečnico, uspešno pa je tudi že prestala prvo operacijo.