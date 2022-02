Zakoncev Tuš ni bilo, tretje obtoženi je krivdo priznal

Mirka in Tanje Tuš ni bilo na celjsko sodišče, kjer bi jima morali začeti soditi zaradi pranja denarja in zlorabe položaja pri prenosu blagovnih znamk skupine Tuš. Tretjeobdolženi Matjaž Zadravec je s tožilstvom sklenil sporazum in krivdo za zlorabo položaja v sostorilstvu priznal, zato mu je sodišče izreklo dogovorjeno kazen.