Dobro zastražena kultura

»Zavedajoč se pomena kulture za narodovo identiteto in obstoj vlada kulturi namenja posebno pozornost. Pozornost, ki ni merjena v besedah, marveč dejanjih in številkah. Veseli me, da je bilo za slovensko kulturo v preteklih dveh letih veliko narejenega. Čeprav vem, da bodo tudi tokrat glasni zvočniki tistih, ki na kulturo gledajo skozi demagogijo in subjektivne občutke, se dejstev, podkrepljenih s številkami, ne da preglasiti,« je v poslanici ob kulturnem prazniku zapisal predsednik vlade Janez Janša.