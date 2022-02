Različni obrazi kulturnega dne

Ob Prešernovem prazniku je Ljubljana prekipevala od kulturnega dogajanja. Meščani so množično obiskovali brezplačne koncerte, galerije in muzeje. Razpoloženje v prestolnici je bilo ves dan prešerno. Na predvečer kulturnega praznika pa je bila osrednja državna proslava v Cankarjevem domu, na kateri so podelili letošnje Prešernove nagrade.