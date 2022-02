S policije so sporočili, da so posredovali brežiški in krški policisti, nato pa še policisti vodniki službenih psov in prometni policisti. Po prvih ugotovitvah ogleda in zbranih obvestilih so bile v pretepu poškodovane tri osebe, enemu oškodovancu pa so razbili avto. »Kot kaže, se je zgodba začela pred trgovskim centrom, kjer so najprej s sekiro poškodovali osebni avtomobil enega od oškodovancev. Nekaj oseb je pobegnilo do bencinskega servisa, kjer so jih trije osumljenci dohiteli in začeli pretepati s palicami. Pred prihodom policistov so se sicer razbežali, so pa policisti osumljence in vozilo, v katerem so še bile okrvavljene palice, uporabljene v pretepu, kmalu izsledili,« je sporočil Robert Perc s PU Novo mesto. Osumljenci, ki jih je policija že obravnavala zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, so stari 15, 16 in 41 let, oškodovanci pa od 14 do 34 let.