Sodišče je starim staršem sicer ugodilo le v delu, ki se nanaša na dolžino postopka izdaje dovoljenja za rejništvo, ni pa ugotovilo kršitev v povezavi s stiki z otroki. Država mora pritožnikoma po odločitvi ESČP plačati skupaj 6500 evrov za nedenarno škodo in za stroške.

Otorepčeva in Škratek si vse od umora njune hčere leta 2015 prizadevata, da bi vnuka živela pri njiju. Po hčerini smrti je namreč CSD Velenje otroka dodelil v rejništvo. Stari starši se lahko z vnukoma vidijo le nekaj ur vsaka dva tedna, in to le v prostorih in pod nadzorom CSD. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je sicer že izreklo oprostilne sodbe vpletenim v postopke rejništva na CSD in v vrtcu.

Dečka sta še vedno v rejniški družini, medtem ko si babica v postopku pred upravnim sodiščem še vedno prizadeva za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Upravno sodišče je v tem postopku septembra postavilo nove izvedence, da podajo mnenje, ali je babica primerna za rejništvo vnukov.