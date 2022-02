V prenovo proga do Borovnice

Potem ko so se končala dela na prvem od dveh tirov med Ljubljano in Brezovico, na direkciji za infrastrukturo že iščejo izvajalca za prenovo proge med Brezovico in Borovnico, vključno z gradnjo novega postajališča v Vnanjih Goricah, prenovo postaje Borovnica in obsežno protihrupno zaščito.