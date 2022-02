Povsem prenovljeni Olimpiji se obeta peklenski začetek spomladanskega dela nogometnega prvenstva, ko bodo derbiji z Muro (danes), Mariborom (nedelja ob 17.30) in Domžalami (prihodnji četrtek) razkrili, kakšna je moč in konkurenčnost zasedbe v boju za prvaka. Olimpija s sedmimi novinci (Hrvati Banić, Muradžija, Pilj, Kevsić in Prtjan ter Slovenca Prelec in Matko) deluje močno in je povsem ukrojena po željah trenerja Dina Skenderja. Ker prestopni rok traja do 15. februarja, še ni končan seznam prihodov in odhodov, teh je bilo doslej že 12: Futacs (MTK, Madžarska), Ostrc (Lommel, Belgija), Kurež (Bravo), Perović (posoja Iskra Danilovgrad, Črna gora), Šme (Leoben, Avstrija), Petrov (Mladost Lučani, Srbija), Kompara Breznik (Mura), Vidmar (posoja Ionikos, Grčija), Bončina (posoja Primorje), Sadiković (posoja Primorje), Bakić (Osijek) in Petrović (posoja Triglav).

»Zadovoljen sem s pripravami, saj smo maksimalno izkoristili vsak dan. Napredek je narejen, v primerjavi z jesenjo je klop veliko močnejša. Muro smo preučili, njihov način igre se tudi po nekaterih odhodih ni veliko spremenil. Če bomo pravi, bomo uveljavili svojo kakovost,« je povedal trener Olimpije Dino Skender na druženju z mediji v ledeno mrzlem salonu VIP v Stožicah.

Skender je na pripravah v hrvaški Istri izoblikoval naslednjo začetno enajsterico: Banić, Boakye, Milović, Crnomarković, Pavlović, Sešlar, Pilj, Kvesić, Nukić, Ziljkić in Prtajin. Matko bo na začetku jocker s klopi, Prelec okreva po poškodbi in bo potreboval še nekaj časa za tekmovalni ritem, medtem ko kapetan Elšnik še vedno trenira individualno. Nukić je znova oživel v vlogi za napadalcem. Dobro učinkovitost je med pripravami pokazal Prtajin, ki je prišel do druge švicarske lige in ima pri 25 letih le eno minuto igranja na prvoligaških igriščih. »Z zimskimi okrepitvami se bo dvignila kakovost lige. Mi bomo iskali priložnost, da se uveljavimo in skušamo biti boljši od vseh,« je dodal Skender, ki se zaveda, da bi z zmago Muro že izločil iz boja za prvaka in si dvignil samozavest pred velikim slovenskim derbijem.

Mura je pozimi ostala brez trenerja Anteja Šimundže ter nosilcev igre Žana Karničnika in Amadeja Maroša, medtem ko je vratar Matko Obradović še vedno poškodovan. Novi trener Damir Čontala, ki je bil že doslej član strokovnega štaba, je uigraval kar sedem novincev: Daku (Osijek, Hrvaška), Balažic (brez kluba), Kompan Breznik (Olimpija), Beganović (Sloboda Tuzla, BiH), Đapo (Krka), Bagola (Krško) in Ljubić (Istanbulspor, Turčija). »Ker je Olimpija zelo spremenila ekipo, je nekaj negotovosti. Ljubljančani premorejo kakovost, mi gremo v Stožice po pozitiven rezultat. Naš načrt je, da bomo agresivni in dominantni ter skušali imeti čim večjo kontrolo tekme. Veliko bo odvisno od tega, koliko nam bo dovolil tekmec,« je povedal trener Mure Damir Čontala.