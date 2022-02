Človeka, ki v bivši državi ne vidi nič dobrega, čeprav je ravno njemu ogromno nudila, ki nekritično opeva sedanje stanje v Sloveniji, Janševi vladi, ki vodi v avtokracijo, pa spregleda vse njene zlorabe. Njegovo pridiganje o sodelovanju, dialogu in sprejemanju različnosti, ki so za naše sožitje sicer resnično potrebni, mi zveni kot leporečenje, ker nagovarja, kritizira in celo zmerja ravno tiste, ki se borijo za demokracijo. V enaki luči vidim strankarske predvolilne parole in njihovo predstavljanje direktorja Krke kot kandidata za mandatarja, čeprav je ponudbo že večkrat javno zavrnil.

Le koga lahko povezujejo povzročitelji razkola? Prav veliko slovenskih državljanov že ne, bolj sami sebe, da bi skupaj prestopili parlamentarni prag. In ne most levo in desno, njihov cilj je pomoč Janši pri sestavi nove vlade. Prav jim pride vsako zavajanje javnosti, kot je pozitivno prevrednotenje njihovega združevanja, češ, različne stranke se povezujemo, iščemo sodelovanje in si želimo strpnejše družbe. Ali pa to, da zavračajo ideološke razprtije. Jim lahko verjamemo, če vemo, kdo so protagonisti in propagandisti? (Kot je do zdaj znano, so na skupni listi Počivalškovi poslanci, nekateri župani iz vrst SLS in funkcionarji aktualne vlade.) Niso novi obrazi.

Recimo agronom Počivalšek, ki se je že tretjič šel gospodarskega ministra in na naše stroške najemal strokovnjake za učenje, kako manipulirati z nami. Boste glasovali zanj? Ali za šolsko ministrico, ki je njeni fakultetni kolegi verjetno ne bi z veseljem sprejeli nazaj? Ali za pravosodnega ministra, ki bi ga rešila poslanska imuniteta? Za ostanke poslancev, čeprav so izdali volilce? Počivalšek je podaril najrodovitnejšo zemljo za umazano avtomobilsko industrijo, obljubljal nesluteno število delovnih mest, Magni pa za posel prilagodil še zakonske pogoje. In kaj imamo od tega? S korupcijskimi posli je reševal življenja. Že pred leti je sklenil: »Najprej se bo v hotele investiralo, se izboljšalo rezultate poslovanja in nato sprivatiziralo.« In Sava je v zadnjih letih vložila v hotele več kot 80 milijonov evrov, jih prenovila, zdaj pa hoče vlada s Počivalškom te naše bisere podariti Madžarom. Moramo jim preprečiti! Kakšne so posledice, vidimo v Lendavi. Zaposlene so odpustili, hotel zaprli, krajani pa še do zunanjega bazena, ki so ga zgradili s samoprispevki, ne morejo. Bo za te in vse druge škodljive odločitve kdaj odgovarjal?

Sekretar Franc Kangler, ki Hojsu pomaga pri prisilnih ukrepih in političnih čistkah v policiji. Če odmislimo dejstvo, da je veliko njegovih kazenskih zadev padlo zaradi procesnih in ne vsebinskih razlogov in da zato ni bil obsojen, smo se lahko prepričali, da laže. Če že ne na sodišču, pa gotovo na RTVS. Zapustil je tudi veliko dolgov, ki jih bomo vsi plačevali. Ne vem, če bi glasovali za nekoga, ki ne pozna dialoga, čeprav pridela več lubenic kot »cela Italija«.

Bivši Janšev poslanec in sedanji Počivalškov sekretar Andrej Čuš ni tak predstavnik zelenih, ki bi bil a priori proti vsemu, pravi. Niti proti Vizjakovemu zakonu o vodi ni bil. Pa industrijo razume. Tako rekoč zelena politika z rezervo. Naj mu bo v prid, da so mu včasih bili všeč zeleni grmički, ki rastejo v Andih, oziroma beli prah iz njihovih listov. Če mu je še zdaj, tudi nič hudega, saj ne bi bil izjema v parlamentu. Tako se govori.

Ne smem pozabiti na zdravnico Tino Bregant, ki je bila nekaj časa »ta glavna« na ministrstvu za zdravje, ker ji je minister Gantar to dopuščal. Bila je zelo inovativna v bojevanju z virusi. Zlasti z maskami v naravi, kjer v oblakih aerosola v zasedi čakajo na svoje žrtve.

Marjan Podobnik pa menda ne bo kandidiral. Ne upa, ker ve, da ne bi imel zadostne podpore? Na čelu Telekoma se ni ravno proslavil, njegova srbska poslovna kariera se je tudi hitro končala. Projekt Koko-bel je propadel, zanimivo, ker se ni znal sporazumevati s partnerji. Se bo morda bolje znašel v volilnem štabu, če se že ni med piščanci?

Ker pa je Marko Balažic za nameček njihov predvolilni govorec, jim bo gotovo nekaj uspelo. Vsaj glasna propaganda.

Polona Jamnik, Bled