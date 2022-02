Nepreslišano: Andraž Gombač, urednik kulture

Če bo, bo Vasko Simoniti v spominu ostal kot sila nekulturen minister.… Ondan je novinarje odbil z besedami, ki so presenetile celo vsega vajene: »Ne morem, sem bolan!« Odzivi so bili pričakovani: mnogi so prikimali, itak je bolan, to vemo že dolgo, marsikdo pa je ministra brez oklevanja – in zlasti brez premisleka – vzel v bran, ker je »naš«. Moralo bi biti drugače. Takšna izjava je že sicer nedopustna, v katerem koli času – v tej nesrečni dobi, ko nas strokovnjaki in odločevalci dan za dnem nagovarjajo k odgovornemu obnašanju, pa bi jo morali obsoditi s plebiscitarno večino, mimo vseh ideoloških razlik. Kajti ni zgolj »jasno zaznaven sarkazem«, kakor so se zatem skušali iz zagate izmotati na ministrstvu. Je nevaren cinizem, simptom res hude bolezni, ki nas je pestila že pred covidom in ki bo z nami ostala, potem ko si bomo končno sneli maske; seveda ne vseh.