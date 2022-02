Vprašanja, ki se jih učitelji izogibajo

Zapis učitelja na družbenem omrežju me je spodbudil k tokratnemu razmišljanju. Takole je napisal učitelj: »Dvakrat ali celo trikrat precepljen pedagoški kader je na robu izgorelosti, ker poleg rednega dela in dodatnega dela na daljavo za razrede v karanteni ali za učence, ki so doma zato, ker se starši ne strinjajo s samotestiranjem, opravi še nadomeščanje vseh necepljenih kolegov, ki pristanejo – čeprav zdravi – v karanteni. Ali pa zbolijo. Celo ponovno zbolijo. Znamenje odgovornosti je v odgovornem opravljanju svojega dela.«