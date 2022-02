Počasi prihaja čas, ko se bo treba na volitvah odločiti o vseh preteklih dnevnih bilancah strahovlade in upravljanja obdobja koronavirusa, testiranja, zdravljenja, več kot 6000 smrtih, odlokih in rušenju države, izgubljanju svobode ter ugleda doma in v tujini ter še mnogočem, kar je enostavno preveč za naštevanje v kratkem prispevku.

A vendar se zdi, da je tako, kot je virus zaznamoval ta čas zdravstvenih težav in epidemije, enako oziroma še veliko bolj zaznamovala Janševa vlada in Janša sam. Kljub dobronamernim opozorilom v parlamentu, v nekaterih institucijah, v javnosti, v tujini in drugje za izboljšanje stanja ter tudi kljub tedenskim opozorilom protestnikov na ljubljanskih ulicah se je stanje v državi močno poslabšalo.

Tako v smislu medsebojnega zaupanja kot v smislu razdeljenosti in demokracije so se stvari tako bistveno poslabšale, da človek skoraj ne more verjeti, da se je to zgodilo nam, danes in tu. Dobronamerna opozorila ljudi za izboljšanje stanja je »nanadomestljivi« prvi človek v državi popolnoma ignoriral. Še več! Z očitno aroganco je dal vedeti, da se na klice ljudi v stiski požvižga. S kadrovskimi potezami je dosegel, da so na številne položaje v policiji, na ministrstvih, v nadzornih svetih in v upravnih organih, na RTV in drugje – skratka povsod postavljeni aparatčiki, ki mu »krijejo hrbet«, kar je odkritosrčno priznal eden od njegovih številnih že trideset let zvestih podpornikov.

Nekateri se sicer začasno ali navidezno prestavijo v kakšno drugo strankarsko opcijo. A vendar je več kot očitno, da po botrskem principu še vedno »krijejo hrbet« prvemu in edinemu.

Dvojni doktorji tako na ustavnem sodišču kot pri svetovanju glede davčnih zadev predsednika vlade so očitno tako samozavestni, vsemogočni in nedotakljivi, da jim je igranje »monopolija demokracije« očitno prešlo v navado. Pri tem seveda tudi uživajo. Od časa do časa se sicer lahko pristane na Dobu, ampak očitno brez hujših posledic. Saj igra dopušča nadaljnje – ne samo politično, tudi drugačno, na primer finančno goljufanje, tveganje, krajo in sploh užitke oblasti. Pod krinko Trumpove demokracije ali Stalinove diktature se preizkuša oziroma testira meje naše potrpežljivosti. Tudi s poskusi vzorčnega discipliniranja nekdanjega predsednika parlamenta dr. Pavla Gantarja z globo 250,38 evra s strani »prizadetega« direktorja policije dr. Antona Olaja. Zelo povedno! Pravzaprav smo prizadeti mi državljani!

Sistem sestavljamo ljudje. In če isti obrazi že 30 let »krijejo hrbet« drug drugemu, enkrat zaradi TEŠ 6, drugič zaradi privatizacije in prepuščanja narodovega bogastva na primer Madžarom, potem je jasno, da je končno prišel čas, ko je treba reči: »Konec!« Sto osemintrideset zahtev, ki smo jih postavili v Glasu ljudstva, terja odgovor. Jasen, glasen, pošten in zavezujoč. Potrebujemo ljudi, ki imajo zaupanje in sposobnost, da bodo naše zahteve realizirali oziroma uresničili. Ne z zavajanjem in bombonjerami samooklicanih bikov v političnem mehurčku in z izdajo volilcev. Ne z ostarelimi politikanti, ki ustanavljajo neke nove stranke, temveč z jasno in odločno besedo tistih, ki bodo dobili našo podporo in naš glas, če bodo odgovorili na vsa vprašanja in zahteve. Ena glavnih je glede volilnega zakona kot mini ustave. Zavedamo se, da se bodo te volitve izvajale še po veljavni zakonodaji, ki je oblast odtujila od ljudi. A vendar je jasno, da tako, kot je šlo do zdaj, absolutno ne bo več šlo naprej! To je jasno vsem, razen sodobnim Kim Jong Unom. Spremembe so nujne. Ampak spremembe na boljše, ne na slabše! Seveda pa tudi brez številnih kadrovskih podtaknjencev, ki so že sedaj nastavljeni v sistemu in sploh povsod. Zahteve, o katerih govorim, so bile dolgo časa na testiranju te vlade in ta jih je s svojimi nasprotnimi ukrepi zavestno in – kot rečeno – kljub javnim protestom ignorirala. Pravzaprav bi morale biti volitve vsaj vsako drugo leto, ali pa celo prej, morda preverjene s kakšnim referendumom o vladi in parlamentu, da bi lahko govorili o »normalnem« sistemu.

Miloš Šonc, Grosuplje