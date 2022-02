Pogovori na Dunaju, ki se jih udeležujejo Velika Britanija, Kitajska, Francija, Nemčija, Iran, Rusija ter posredno ZDA, so bili prekinjeni konec januarja. Pogajalci so se vrnili v svoje države po nadaljnja navodila. V zadnjih tednih je prišlo do napredka pri prizadevanjih za oživitev mednarodnega sporazuma iz leta 2015, ki naj bi Iranu preprečil pridobitev jedrskega orožja.

»Dogovor, ki bo obravnaval temeljne pomisleke vseh strani, je na vidiku. Vendar če ga ne bomo dosegli v prihodnjih tednih, nam bo nenehen jedrski napredek Irana onemogočil vrnitev k sporazumu,« je v ponedeljek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenil neimenovani tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva.

»Odgovori, ki jih bodo ZDA prinesle na Dunaj bodo odločili, kdaj bomo lahko dosegli dogovor,« je medtem dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Said Katibzadeh. Po njegovih navedbah so dosegli »znaten napredek na različnih področjih dunajskih pogajanj«. To vključuje tudi zagotovila, ki jih Iran zahteva od ZDA, in sicer, da ne bodo znova kršile dogovora, je dodal Katibzadeh.