O svojih gimnazijskih letih so nam spregovorili Primož Roglič, Vesna Fabjan, Vladimir Balukčić in Jorg Zupan. Menijo, da je bila odločitev, kje nadaljevati srednješolsko pot, prava in zelo pomembna za njihovo uspešno kariero.

Vesna Fabjan, nekdanja tekačica na smučeh in dobitnica bronaste olimpijske medalje, je povedala: »Moja generacija kot tudi generacije ostalih nosilcev olimpijskih odličij – Primoža Rogliča, Petra Prevca in Žana Koširja – so na neki način postavljale temelje današnjemu športnemu oddelku ekonomske gimnazije ter tudi gimnazije na GFP.« Eden najboljših svetovnih kolesarjev Primož Roglič je bil v času šolanja najperspektivnejši mladinec v smučarskih skokih. »Spomin na moja srednješolska leta je še vedno živ. Tudi zato, ker se še vedno družim s prijatelji, s katerimi smo gulili srednješolske klopi. Še vedno sem v stiku z nekdanjimi sošolci in tudi razredničarko. Vem, da me moja šola še vedno spremlja in podpira. Zdi se mi zelo pomembno, da obstajajo šole, ki pomagajo športnikom pridobiti izobrazbo. Tudi zaradi tega sem iz Kisovca pri Zagorju prišel živet in trenirat v Kranj,« je povedal Roglič.

Gimnazijo Franceta Prešerna so obiskovali tudi številni danes uveljavljeni podjetniki. Nekdanja dijaka Vladimir Balukčić in Mihael Mirt sta razvila eAsistenta, ki ga danes uporablja okrog 500 slovenskih in avstrijskih šol. Vladimir Balukčić je povedal:« Na ekonomski gimnaziji sem pridobil dovolj znanja iz ekonomije in podjetništva ter tudi programiranja pri informatiki, da mi ni bilo težko ustanoviti eŠole, eAsistenta. Ob pomoči profesorja za informatiko smo ustvarili enega uspešnejših startupov v Sloveniji.«

Jorg Zupan, kuharski mojster in dvakratni dobitnik Michelinove zvezdice, pa je izpostavil: »Ko sem začel voditi svojo restavracijo, sem spoznal, koliko mi znanje iz gimnazije, predvsem podjetništva in ekonomije, koristi. Kalkulacije stroškov, prihodkov in normativov, cene, organizacija dela in splošna razgledanost, vse potrebuješ. Samo dobra izobrazba in vseživljenjsko učenje omogočata poseči pa zvezdah.«