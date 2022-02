Sem dijakinja športnega oddelka ekonomske gimnazije in plesalka latinsko-ameriških in standardnih plesov. Pogosto treniram v Italiji, od koder je tudi moj soplesalec Stefan Chiari. Za Gimnazijo Franceta Prešerna sem se odločila zaradi športnega oddelka, saj mi učitelji zelo pomagajo, da mi uspe usklajevati šolske in športne sanje. Vedno tudi dijaki in učitelji navijajo za naju, ko se udeležujeva različnih tekmovanj. Tudi letos, ko sem bila predlagana za Mladi up Zavarovalnice Triglav, so glasovali zame. (Foto: Neža Colja, dijakinja 4. c)